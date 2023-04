Casablanca: saisie de 2,4 tonnes de drogue Chira

Hier jeudi 20 avril, les éléments de la Brigade antigang de la préfecture de police de Casablanca sont parvenus, sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), à arrêter un individu de 40 ans pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.

#مكافحة_تهريب_المخدرات

الدار البيضاء… إحباط عملية تهريب طنين و400 كيلوغرام من مخدر الشيرا، في عملية مشتركة بين فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/z0A2j5iiVr — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 21, 2023

Le suspect, ayant des antécédents judiciaires, a été interpellé à proximité de Aïn Harrouda, immédiatement après son arrivée à bord d’un véhicule utilitaire en provenance d’une ville du nord du Royaume, apprend-on auprès d’une source sécuritaire.

Les perquisitions effectuées la Brigade antigang et la fouille du véhicule ont permis de trouver en la possession du suspect pas moins de 2,4 tonnes de drogue Chira (ou résine de cannabis).

Le mis en cause a été placé en garde à vue, à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce pour dévoiler les ramifications potentielles de son activité criminelle et déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont imputés, conclut la même source.