Arrestation à Harhoura d’un faussaire de billets de banque

Les éléments de la brigade antigang du district provincial de police de Témara sont parvenus, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) à interpeller, aux premières heures de ce samedi 15 avril, un individu de 24 ans, pour son implication présumée dans la falsification et la mise en circulation de billets de banque.

Le mis en cause, domicilié à Témara, a été appréhendé dans la nuit de vendredi à samedi, grâce à des informations parvenues à la DGST. Une source sécuritaire précise que le suspect avait falsifié des billets de banque et acheté, avec une partie de cette somme, un téléphone portable mis en vente sur un réseau social. Les recherches et investigations effectuées ont permis de l’identifier et de procéder à son interpellation dans la région de Harhoura.

Durant ce coup de filet, la police a saisi un lot de billets de banque falsifiés que le prévenu détenait, ainsi qu’une voiture qu’il utilisait pour son trafic de faux billets. Le jeune homme a été placé en garde vue, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et de déterminer les différents actes criminels qui lui sont reprochés.

Selon le Code pénal, la falsification de billets de banque est un crime passible de la Chambre criminelle de la cour d’appel. Quiconque est poursuivi pour ce crime risque une peine de réclusion ferme d’au moins 10 ans de prison, selon une source judiciaire.