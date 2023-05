À Fès, découvrez le show de l’Unité de protection rapprochée aux Portes ouvertes de la DGSN

Les démonstrations de l’Unité de protection rapprochée ont figuré également au menu du programme de la 4ème édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), lancée du 17 au 21 mai à Fès, et ce, afin que les visiteurs découvrent le rôle de ce métier.

L’Unité de protection rapprochée, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, est une unité composée d’officiers et d’agents de police, hommes et femmes, généralement vêtus d’une tenue noire. La mission de cette unité est d’assurer la protection et l’accompagnement des personnalités politiques, civiles et militaires. Cette protection, dont bénéficient aussi les personnalités étrangères en visite au Maroc durant tout leur séjour dans le Royaume, est assurée par des éléments aguerris, bien formés à l’Institut royal de police.

Approché par Le360, Abdelghani Ghennou, officier de police du service des voyages officiels et de la garde rapprochée fait savoir que le rôle de l’Unité de protection rapprochée consiste à mettre à la disposition d’une personnalité, des gardes du corps, plusieurs véhicules et éléments motorisés qui accompagnent le cortège de la personnalité.

Il convient de préciser que la 4ème édition des journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a été lancée sous le thème «67 ans de modernisation continue au service des citoyens». Cette manifestation avait pour objectif d’informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.