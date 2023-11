Abdellatif Hammouchi participe aux travaux annuels de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité

Abdellatif Hammouchi participe aux activités de cette réunion annuelle en sa qualité de membre de la nouvelle composition du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS), qui est considérée comme l’édifice scientifique et le bras académique du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, qui se charge de superviser la formation des cadres et des experts scientifiques spécialisés dans les domaines policier et sécuritaire.

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du territoire national (DGST) assistera également à la cérémonie qui sera organisée par l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, demain lundi 6 novembre, pour la remise des diplômes de la promotion de l’année en cours de cadres sécuritaires arabes et internationaux, qui ont conclu leur parcours académique supérieur par l’obtention d’un master ou d’un doctorat dans différentes spécialités sécuritaires et techniques.

Il est à noter que le Conseil supérieur de l’Université de Nayef est la plus haute instance exécutive de cet établissement académique, ayant pour charge de tracer sa politique générale, d’arrêter ses grandes orientations scientifiques, administratives et financières, et de prendre les décisions adéquates pour atteindre ses objectifs dans le domaine de la formation aux sciences sécuritaires et techniques.

Les travaux de cette réunion annuelle du Conseil est présidée par par Abdulaziz bin Saoud bin Naif, actuel ministre de l’Intérieur d’Arabie saoudite et président du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité.