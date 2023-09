Opération coup de poing de la BNPJ contre le trafic de drogue: 11,5 tonnes de résine de cannabis saisies, 6 personnes arrêtées

Grand coup de filet des éléments de la Brigade nationale de police judiciaire (BNPJ). En concertation avec les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), ces derniers ont procédé, mardi et mercredi, à l’arrestation de 6 individus soupçonnés de liens avec des réseaux de trafic international de drogue. Quelque 11,5 tonnes de résine de cannabis ont été saisies lors de cette opération, et ce, dans les régions de Mohammedia et d’El Jadida.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que les interventions opérées dans le cadre de cette affaire ont abouti à la saisie d’une première cargaison à bord d’un véhicule utilitaire sur l’autoroute reliant Bouznika à Mohammedia. Celle-ci totalise 4 tonnes et 168 kilogrammes. Le conducteur du véhicule a été appréhendé, ainsi qu’un complice, à l’entrée de la ville de Ksar El Kébir.

حجز 11 طن و568 كيلوغرام من مخدر الحشيش في كل من ضواحي المحمدية والبئر الجديد، وضبط معدات تستخدم في التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، في عملية مشتركة نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/JjxpAgRJPn — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 28, 2023

إجهاض محاولة تهريب أربعة أطنان و168 كيلوغرام من مخدر الشيرا على مستوى الطريق السيار بين مدينتي بوزنيقة والمحمدية، في عملية أمنية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني pic.twitter.com/dZAJlO36eD — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 27, 2023

Les premières investigations ont révélé un prolongement de ce réseau au douar Lamharza à Bir Jdid. C’est ainsi que quatre autres suspects ont été arrêtés dans cette ville située près d’El Jadida. Une cargaison supplémentaire de 7,4 tonnes, en plus de deux go fast, cinq embarcations, trois moteurs et 107 contenants à carburants ont également été saisis.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent. Ceci, notamment pour retracer les liens présumés entre le groupe arrêté et des réseaux de trafic de drogue au Maroc et à l’international.