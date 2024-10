Un accord maroco-espagnol pour l’importation des viandes rouges

En Espagne, les viandes ovines et caprines sont vendues moins cher qu’au Maroc.. DR

C’est une décision qui ne manquera sans doute pas d’avoir un effet positif notable sur les prix des viandes. Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte son information dans son édition du lundi 28 octobre, le Maroc et l’Espagne viennent de signer un accord pour l’importation de viandes rouges.

En raison du faible niveau de production d’une part, et dans le but de réduire le prix de la viande rouge, le gouvernement marocain a décidé d’autoriser l’importation de viande fraîche des ovins et de caprins en provenance d’Espagne, précise le quotidien.

Le choix de l’Espagne est dû au fait que les viandes ovines et caprines sont des types de viande qui sont vendus à un prix moins cher par rapport aux prix pratiqués au Maroc, souligne le quotidien. Cet accord a été conclu lors d’une rencontre entre le nouveau ministre marocain de l’Agriculture et de la Pêche et son homologue espagnol, ajoute Al Ahdath Al Maghribia.

Le ministre espagnol a expliqué que les producteurs des viandes rouges dans son pays vont être informés immédiatement pour engager les contacts commerciaux nécessaires avec leurs nouveaux partenaires marocains.

Le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, a évoqué cette question à la fin de la semaine dernière après la première réunion bilatérale avec le nouveau ministre marocain de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, affirme le quotidien. Cette rencontre a été organisée en marge de la 12ème réunion ministérielle du Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), qui s’est déroulée à Rabat.

Le ministre espagnol a estimé que ce nouvel accord commercial est considéré comme un signe fort de la maturité du marché espagnol étant donné que les exportations des animaux vivants se sont développées de manière très positive durant ces dernières années.

«Le marché marocain est aujourd’hui la première destination de ses exportations en dehors de l’Union européenne», note le responsable gouvernemental espagnol dont les déclarations ont été reprises par le quotidien.

Cet accord aura des effets positifs sur le marché marocain, à travers la baisse des prix de la viande d’une part et l’allègement de la pression sur le bétail offert à l’abattage, relève Al Ahdath Al Maghribia. Cela pourra non seulement permettre d’améliorer l’offre pour les besoins de sacrifice à l’occasion de l’Aïd Al Adha, mais va également contribuer à renforcer le cheptel, de manière générale et donc, à terme, la baisse des prix des viandes.

Les opérations d’importation seront soumises à un certain nombre de conditions et procédures strictes, souligne le quotidien. Il y évidemment la situation sanitaire actuelle des animaux destinés à l’export vers le Maroc, mais aussi la garantie que les opérations d’abattage soient effectuées conformément à la loi islamique, puisqu’une source marocaine, citée par le quotidien, a confirmé que toute la viande importée doit être certifiée halal par un organisme agréé. A cela s’ajoutent les conditions de son transport et les entités autorisées à l’importer et à la distribuer.

D’après le quotidien, le prix de vente en Espagne des viandes bovines est deux fois moins cher qu’au Maroc. Le prix du kilogramme varie entre 5 et 6 euros au détail selon les régions, estime le quotidien. Ce qui fait que le prix de vente au gros est bien moins élevé.