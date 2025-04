Lana Cash: l’équilibre opérationnel d’ici 2026

L’établissement de paiement Lana Cash, filiale du groupe CIH, vient de publier ses résultats financiers pour l’exercice 2024, marqués par un résultat net déficitaire de -4,7 millions de dirhams.

Si cette perte reste significative, elle représente néanmoins une nette amélioration par rapport à l’année précédente, traduisant une dynamique de redressement amorcée sous la houlette de Brahim Zekhnini, ancien directeur général Adjoint du CIH récemment nommé à la tête de Lana Cash.

La société, indique le magazine Challenge, a vu ses pertes cumulées depuis le lancement atteindre près de 27 millions de dirhams, grevant fortement ses fonds propres qui, malgré un renforcement conséquent opéré en 2024 par la maison mère, ont été entamés de près de moitié.

Ce contexte illustre les lourds investissements consentis pour accompagner la montée en puissance de l’entreprise sur un marché concurrentiel et en pleine transformation.

Lana Cash, initialement spécialisée dans le transfert d’argent depuis 2014, a progressivement opéré un pivot stratégique vers une offre plus complète de services de paiement.

Dès 2019, elle s’est ouverte au paiement de factures et recharges téléphoniques pour plusieurs opérateurs, au paiement chez les commerçants partenaires, à la gestion de wallets électroniques, et plus récemment, à une activité de points relais pour colis, en partenariat avec Colis Privé.

Cette diversification, initiée en 2022, a nécessité des investissements importants tant en infrastructures qu’en ressources humaines.

Malgré une rentabilité encore hors de portée, certains indicateurs laissent entrevoir des perspectives encourageantes, écrit-on.

En effet, Lana Cash a franchi pour la première fois le seuil des 10 millions de dirhams de commissions perçues en 2024.

Ce chiffre symbolise une adoption croissante de ses services, même si les charges opérationnelles et les frais de structure continuent à peser lourdement sur les équilibres financiers.

Agréée par Bank Al-Maghrib en mars 2019, Lana Cash revendique désormais un réseau de plus de 1 000 points de vente à l’échelle nationale, ce qui constitue un levier stratégique pour étendre sa présence sur le terrain.

Le management reste optimiste, tablant sur une stabilisation des comptes et un retour à l’équilibre opérationnel à l’horizon 2026.