Élections partielles: l’alliance gouvernementale confirme les résultats de 2021

À l’issue des élections communales partielles organisées hier, mardi 22 avril, sur décision du ministère de l’Intérieur dans 90 collectivités territoriales, relevant de 27 préfectures et provinces, «l’alliance gouvernementale, composée du Rassemblement national des indépendants (RNI), du parti de l’Istiqlal (PI) et du parti authenticité et modernité (PAM), a remporté plus de 80% des sièges», rapporte le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 24 avril.

D’après les résultats de ces élections, «le Rassemblement national des indépendants est arrivé en tête suivi par le parti authenticité et modernité en deuxième position et le parti de l’Istiqlal qui a conservé son troisième rang», tandis que, poursuit le quotidien, «les autres partis politiques, dont le parti de la justice et du développement (PJD), n’ont obtenu que quelques sièges notamment dans des circonscriptions électorales où le mode de scrutin uninominal est en vigueur».

Ces élections partielles, qui interviennent à quelques mois de la fin du mandat du gouvernement, et de celui de la première Chambre du Parlement, explique le quotidien, confirment les résultats du scrutin de 2021.

Selon Assabah, «les urnes ne seraient pas influencées par les répercussions des évènements».

Les mêmes résultats, précise le quotidien, montrent «une certaine percée de certains partis politiques à l’instar du parti du progrès et du socialisme (PPS), l’Union constitutionnelle (UC) et le Mouvement populaire (MP) dans certaines circonscriptions, tandis que le PJD n’a annoncé officiellement que l’obtention d’un seul siège dans la commune de Sidi Bennour».

Jusqu’à présent, fait remarquer Assabah, «le PJD, aujourd’hui épuisé par les préparatifs de son neuvième congrès ordinaire national, n’a pas encore commenté les résultats de ces élections partielles organisées, mardi, pour pourvoir 153 sièges dans 90 communes».

Alors que, indique Assabah, «les coordinations locales et provinciales des partis formant l’alliance gouvernementale ont fêté cette victoire», estimant que «les résultats enregistrés constitueraient un message de renouvellement de confiance et un signal des citoyens pour poursuivre la même voie».

Dans le même sillage, ajoute Assabah, «la Fédération de la gauche démocratique (FGD) a enregistré une victoire écrasante lors des élections partielles du Conseil communal de Figuig, en remportant les neuf sièges vacants».