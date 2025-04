Neuf présidents de communes révoqués pour «mauvaise gestion»

Sur la base des rapports de l’Inspection générale de l’administration territoriale (IGAT) et de la Cour des comptes, neuf présidents de communes ont été révoqués par le ministère de l’Intérieur.

Il s’agit des présidents de communes (urbaines ou rurales) des provinces de Taza, Azilal, Sidi Kacem, Berkane, Settat, Larache, Khouribga, Guelmim et El Kelaâ des Sraghna.

Ces présidents de communes destitués s’ajouteront ainsi à la liste des élus déjà révoqués, et d’autres qui seront renvoyés sur la base des mêmes rapports, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 15 avril.

En effet, expliquent les sources du quotidien, les services compétents du ministère de l’Intérieur auraient donné le feu vert aux walis et gouverneurs en vue de transférer les dossiers des élus véreux, impliqués dans des affaires de prévarication, devant la justice qui devrait statuer sur la demande dans un délai «ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa saisine».

Dans la même optique, poursuit le quotidien, «les walis et gouverneurs recourent à l’activation de l’article 64 de la loi organique N° 113-14 relative aux communes afin d’obtenir la suspension des élus mis en cause avant la décision de leur révocation».

Selon Assabah, «les services de l’Inspection générale de l’administration territoriale (IGAT), relevant du ministère de l’Intérieur, ont effectué pas moins de vingt missions d’inspection pour auditer les comptes de plusieurs communes, examiner les plaintes déposées autour des affaires liées à l’urbanisme et la gestion des biens communaux immobiliers, en plus de l’assistance en matière de conseils aux autorités locales dans leur tâche de contrôle administratif des décisions des présidents de communes et des conseils élus».

Le ministère de l’Intérieur s’est donc attelé à assainir le fichier des communes avant les prochaines échéances électorales, qui auront lieu à la fin de l’actuel mandat, contrairement aux rumeurs dernièrement véhiculées, ce qui laisse entendre que ces élections seraient organisées une année avant leur date.