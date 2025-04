Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, attendu le 14 avril au Maroc

Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, effectuera à partir du lundi 14 avril une visite de travail au Maroc, axée sur le renforcement du partenariat Maroc-France, a-t-on appris de source gouvernementale marocaine. Lors de ce déplacement, il sera reçu par son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, avant de rencontrer d’autres membres du gouvernement marocain.

La lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue, la lutte antiterroriste ainsi que l’immigration irrégulière seront au menu de ses entretiens à Rabat, selon la même source. Ces sujets avaient déjà été évoqués par les deux ministres lors de la visite au Maroc, le 30 octobre 2024, du président français Emmanuel Macron.

Dans une déclaration à la presse, Abdelouafi Laftit avait déclaré que les deux ministres avaient convenu «de consolider davantage la coopération sécuritaire, identifiée comme secteur stratégique susceptible de faire l’objet d’une attention renforcée et d’un effort plus important». Il avait également noté qu’au sujet «des mineurs marocains non accompagnés (MNA), Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, a donné Ses Hautes Instructions pour le rapatriement des MNA dûment identifiés». À cet égard, il avait indiqué que «le Maroc a préparé la logistique d’accueil appropriée à travers des centres de protection et de formation».

De son côté, Bruno Retailleau avait affirmé que les deux parties vont collaborer, à travers un cadre de rencontres et de travail permanent, sur les questions migratoires, un cadre de coopération «qu’il nous faut utiliser pleinement» avait-il insisté.

Le ministre français avait à cet égard relevé que les deux parties allaient établir une feuille de route fixant les objectifs à atteindre sur l’ensemble des dossiers d’intérêt commun. «Nous avons échangé sur les trois enjeux majeurs auxquels le Maroc et la France sont confrontés et sur lesquels nous entendons travailler ensemble de façon résolue et approfondie», avait-il déclaré, assurant son homologue marocain de son «plein engagement et de (sa) disponibilité à venir au Maroc autant que nécessaire pour poursuivre ces échanges dans la confiance et la transparence».