Les impacts politique et économique de la visite de Macron au Maroc expliqués par Christian Cambon, grand amoureux du Royaume

Le sénateur français a d’abord souligné que le discours du président de la République, prononcé sous une pluie d’applaudissements devant le Parlement, était «très clair». Christian Cambon a rappelé le renouvellement de la position de soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. «L’avenir et le présent du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», avait réaffirmé, à Rabat, Emmanuel Macron.

Christian Cambon ajoute: «Pour quelqu’un comme moi, qui se bat pour la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c’est évidemment un moment marquant.» Il poursuit: «Cette nouvelle prise de position aura, bien entendu, des conséquences, y compris économiques. Nous verrons de nouveaux investissements, notamment de grandes entreprises et de l’Agence française de développement (AFD), destinés aux infrastructures, afin de soutenir nos amis marocains dans le développement de ce territoire, que je connais pour y avoir été à plusieurs reprises et dont je mesure les efforts considérables qui y sont déployés».

Le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat a rendu «un hommage au Maroc et à Sa Majesté», pour la qualité de l’accueil dont les délégations invitées ont bénéficié pendant trois jours. Et de conclure: «Avec les chefs d’entreprises, une nouvelle étape va s’ouvrir, et nous, au Sénat, nous l’accompagnerons avec la même détermination et le même engagement».