Visite du président Macron au Maroc: les détails de l’accord signé entre Bpifrance et Attijariwafa bank

Un protocole d’accord a été signé par Youssef Rouissi, directeur général délégué en charge du pôle Corporate & Investment Banking au sein d’Attijariwafa bank, et Isabelle Bébéar, directrice des Affaires internationales et européennes de Bpifrance, mardi 29 octobre, en amont de la clôture du forum par le président de la République française, Emmanuel Macron.

À travers cet accord, Bpifrance et Attijariwafa bank veulent approfondir leur collaboration, initiée en 2015, dans le cadre de la plateforme EuroQuity, un service en ligne dont l’objectif est de favoriser la rencontre entre investisseurs et entreprises à la recherche de fonds propres, souligne Attijariwafa bank dans un communiqué.

Les deux partenaires poursuivront le développement de ce dispositif au Maroc et progressivement dans d’autres zones géographiques d’intervention d’Attijariwafa bank. Cette plateforme favorisera l’accompagnement et la croissance de plus de 1.700 PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) marocaines du portefeuille d’Attijariwafa bank, notamment par des connexions avec des investisseurs, partenaires, clients et autres acteurs économiques.

Il s’agit aussi de renforcer la collaboration pour co-financer et garantir des projets portés par des entreprises marocaines et françaises dans des filières stratégiques entre les deux rives, notamment dans l’industrie ou l’énergie.

L’accord vise également à codévelopper des dispositifs au bénéfice de l’émergence de PME et ETI industrielles marocaines et françaises, incluant un accompagnement à la transition énergétique des entreprises des deux pays.

En outre, les deux institutions s’engagent à favoriser les relations économiques, les échanges technologiques et les collaborations et/ou les coréalisations entre entreprises françaises et entreprises des zones géographiques d’intervention d’Attijariwafa bank, via des évènements qu’elles organisent (BIG, Inspire & Connect, événements d’Attijariwafa bank...) ou des évènements externes.