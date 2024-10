La sécurité alimentaire au cœur de la visite de Macron au Maroc

Parmi les secteurs clefs au cœur du partenariat renouvelé entre le Maroc et la France, la sécurité alimentaire et l’agriculture occupent une bonne place. En témoigne le programme de ce mercredi du président de la République française, Emmanuel Macron, en visite d’État de trois jours au Royaume. Un programme dont une grande partie de la matinée sera consacrée à une rencontre thématique autour de ce même sujet. Ce sera au siège de la Fondation OCP à Rabat.

La séquence a pour objectif de souligner les convergences entre le Maroc et la France en matière de vision sur la sécurité alimentaire et la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables, notamment en Afrique, ainsi que d’initier ou de renforcer des actions conjointes dans ce secteur. Elle permettra de valoriser les accords signés devant les chefs d’État, notamment entre les ministres de l’Agriculture d’une part et entre l’AFD, Bpifrance et l’OCP d’autre part, ainsi que les initiatives internationales soutenues dans ce cadre.

La séquence se déroulera en présence de membres de la délégation officielle (chefs d’entreprise et chercheurs du secteur agricole et financier) et devant un public composé des partenaires scientifiques, techniques et financiers concernés.

Lire aussi : Partenariat Maroc-France: ferroviaire, décarbonation, hydrogène vert... Voici les détails des 22 accords signés

Un panel composé d’experts marocains et français, représentatif du continuum «recherche, innovation, formation et développement», témoignera des dynamiques actuelles et futures. Une séquence de questions-réponses permettra à l’assistance de s’exprimer et d’interagir activement.

Précisons que deux des plus importants accords, dont le nombre total s’élève à 22, signés entre les deux parties lors de la cérémonie présidée lundi 28 octobre par le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron ont porté sur l’OCP, leader mondial des phosphates et engrais.

Il s’agit, d’une part, du Protocole d’Accord entre le groupe marocain et l’Agence française de développement (AFD) dans le domaine de la décarbonation. D’un montant de 350 millions d’euros, l’accord porte sur le soutien à la stratégie de décarbonation du groupe OCP au Maroc, le soutien au développement des chaînes de valeur agricoles et alimentaires en Afrique via l’appui à la Plateforme «Agrifinance» de l’OCP, le soutien et l’intensification des partenariats entre les entreprises françaises et le groupe OCP, et le soutien à la formation et à la recherche dans le domaine de la sécurité alimentaire.

L’autre contrat porte sur un Accord de Développement commun entre l’OCP et la Société ENGIE dans le cadre d’un partenariat dans le domaine de la transition énergétique. L’accord contribuera au renforcement de l’écosystème industriel local et à la création de nouvelles opportunités aussi bien pour les entreprises que pour leurs partenaires nationaux et internationaux. Cet accord, qui concerne les activités de l’OCP, couvre 5 projets: «réseau de transmission électrique», «hydrogène vert», «électricité verte», «dessalement à usage agricole» et «recherche et innovation».

Lire aussi : Visite d’État du président Macron: voici la liste des 21 accords de coopération signés en marge de la rencontre entrepreneuriale

Également signé lors de cette cérémonie, un Accord-Cadre qui fixe les axes prioritaires de coopération entre le Maroc et la France dans les domaines agricole et forestier contribuant au renforcement de la durabilité économique, sociale et environnementale et à la résilience de ces secteurs au changement climatique, et pourra également contribuer à la coopération dans le domaine agricole en direction de l’Afrique, en s’appuyant sur la position du Maroc comme trait d’union entre la France, l’Union européenne et l’Afrique.

Pendant ce temps, Brigitte Macron sera, elle, attendue à la Kasbah des Oudayas avec passage par la mythique rue des Consuls et un arrêt au Musée de la parure.

Le séjour au Maroc du couple présidentiel s’achèvera par une réception aux Jardins de la résidence de France à Rabat de la communauté française du Royaume. Quelque 800 personnes y sont attendues. Emmanuel et Brigitte Macron devront quitter le Royaume vers 14 heures du même mercredi.