Ce qu’il faut savoir sur le protocole d’accord signé entre CMA CGM et Tanger Med

Lors de la cérémonie de signature d’accords entre le Maroc et la France, présidée par le roi Mohammed VI et Emmanuel Macron, CMA CGM et Tanger Med ont scellé, ce lundi 28 octobre 2024, un partenariat stratégique pour le développement portuaire et la décarbonation maritime.

Signé par Rodolphe Saadé, président de CMA CGM, et Fouad Brini, président de Tanger Med, cet accord reflète les ambitions communes des deux groupes pour le développement de projets portuaires, logistiques et de décarbonation maritime.

Dans le cadre de cet accord, CMA CGM et Tanger Med s’engagent à collaborer étroitement pour développer une nouvelle plateforme de transbordement pour CMA CGM dans le port Nador West Med, sur le nouveau terminal à conteneurs EST concédé à Marsa Maroc par Nador West Med en juillet 2024. Un projet qui sera développé conjointement par CMA Terminals et Marsa Maroc, faisant partie respectivement des groupes CMA CGM et Tanger Med.

Dans un premier temps, une enveloppe d’investissement de 280 millions de dollars sera mobilisée pour le développement initial du terminal de Nador West Med, visant à accueillir des volumes conséquents de l’alliance maritime de CMA CGM. L’objectif affiché est de faire de ce terminal un hub stratégique, atteignant sa pleine capacité d’ici six ans.

À noter que ce nouvel accord s’ajoute aux investissements existants de CMA CGM sur le complexe portuaire Tanger Med, notamment sur le Terminal TC2 et sur la zone logistique à travers la filiale CEVA LOGISTICS.

Au-delà des aspects purement logistiques, ce partenariat prend une dimension environnementale forte. En phase avec les objectifs de décarbonation maritime annoncés par CMA CGM, le projet intègre une composante liée à la promotion de l’hydrogène vert, dans le cadre de l’initiative «Maroc Hydrogène Vert».