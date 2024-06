Tanger Med, quatrième plus important port à conteneurs au monde

Tanger Med, principal port du Maroc et joyau de la logistique africaine, continue de briller sur la scène mondiale en se classant quatrième dans l’indice mondial de performance des ports à conteneurs (Container Port Performance Index - CPPI) pour l’année 2023, selon un rapport publié ce mardi 4 juin 2024 par la Banque mondiale, en collaboration avec S&P Global Market Intelligence.

Tanger Med s’illustre non seulement comme le premier port d’Afrique, mais dépasse aussi de nombreux concurrents européens, une performance remarquable soulignée pour la deuxième année consécutive, indique Les Inspirations Éco de ce jeudi 6 juin.

«Devançant des géants comme le port de Carthagène en Colombie et Tanjung Pelepas en Malaisie, Tanger Med confirme sa position stratégique dans les échanges commerciaux mondiaux», écrit le quotidien.

Tanger Med est un exemple éloquent de l’importance cruciale des infrastructures portuaires pour la stabilité et la croissance économique mondiale.

Selon Martin Humphreys, économiste principal spécialiste des transports à la Banque mondiale, plus de 80% du commerce international de marchandises se fait par voie maritime, ce qui rend la performance des ports essentielle pour le bon fonctionnement des marchés globaux, souligne Les Inspirations Éco.

Le port de Tanger Med ne cesse de se développer et de s’adapter, attirant non seulement l’attention des opérateurs économiques, mais aussi celle des décideurs politiques et des investisseurs internationaux.

Avec des infrastructures modernes et une position géographique stratégique à l’intersection des routes maritimes majeures, Tanger Med est bien positionné pour continuer à jouer un rôle-clé dans le commerce international et la logistique mondiale.

«Avec ses performances impressionnantes et ses projets d’expansion, Tanger Med se positionne non seulement comme un leader en Afrique mais aussi comme un compétiteur sérieux sur la scène mondiale, prêt à relever les défis du futur et à contribuer de manière significative à l’économie marocaine et mondiale», écrit Les Inspirations Éco.

L’indice CPPI, qui a analysé les performances de 405 ports à conteneurs dans le monde, se fonde principalement sur la durée du séjour des navires dans leurs eaux pour mesurer leur efficacité.

Plus de 182.000 escales ont été comptabilisées durant l’année d’étude, avec un volume impressionnant de 238,2 millions de mouvements de conteneurs représentant environ 381 millions d’EVP (Vingt Pieds).