Tollé à Tanger: un touriste mordu par un chien errant se retrouve aux urgences

Les problèmes que posent les chiens errants à Tanger sont à nouveau la cible des critiques acerbes des habitants. Hier, mardi 4 juin 2024, un touriste étranger a été transféré aux urgences d’une clinique privée, après avoir été mordu par un chien errant qui l’a surpris juste après son débarquement d’un bateau au port.

D’après des interlocuteurs interrogés par Al Akhbar de ce jeudi 6 juin, «il n’y aurait pas de risque de contamination par la rage canine, car les chiens errants, aux environs du port, sont contrôlés et identifiés par les services compétents de la commune urbaine».

Cependant, indique le quotidien, la prolifération des chiens errants à Tanger est à l’origine de nombreux questionnements parmi les habitants, indignés, surtout à la veille de la haute saison touristique.

Selon Al Akhbar, «l’incident a remis sur le devant de la scène le projet d’une fourrière animale que la mairie de Tanger avait annoncé».

Les Tangérois se posent des questions sur le devenir de ce projet, et appellent les autorités à agir pour construire et équiper un refuge provisoire pour les chiens errants.

La wilaya de Tanger avait adressé une lettre à ce propos à la commune urbaine de la ville, afin qu’un lieu soit aménagé pour abriter les animaux errants, ont indiqué des sources informées, interrogées par le quotidien.

La commune urbaine de Tanger, rappelle Al Akhbar, avait lancé l’année dernière un appel d’offres pour la construction et l’équipement d’une fourrière pour les chiens et chats errants, dont le budget prévisionnel était de plus de douze millions de dirhams.

Cette structure devait être achevée dans un délai de huit mois, cependant, font remarquer les sources d’Al Akhbar, le projet demeure inachevé.