Consommation: plus de 4 millions de tonnes de nourriture gaspillées par an

Un projet d’avis portant sur les pertes et gaspillage alimentaires au Maroc a été débattu lors de la dernière session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil économique, social et environnemental (CESE), présidé par Abdelkader Amara.

«À travers ce projet d’avis, qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du CESE lors d’une prochaine session ordinaire, l’institution entend examiner les causes du gaspillage et des pertes alimentaires, dont celles provenant des produits subventionnés par la caisse de compensation et de proposer des recommandations à même d’opérer une transformation structurelle des modèles de production et des habitudes de consommation, tout en tenant compte du contexte national et des spécificités territoriales dans le pays», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 12 et 13 avril.

Le projet d’avis, poursuit Assabah, entend également «contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et au renforcement de sa résilience par une gestion efficace des pertes et du gaspillage alimentaires».

La question avait déjà été soulevé au parlement. «Le groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI) à la Chambre des conseillers avait déjà déposé une proposition de loi visant à lutter contre le gaspillage alimentaire au Maroc».

En fait, selon un rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) sur l’Indice de gaspillage alimentaire dans le monde, «le Maroc gaspille 4,2 millions de tonnes de nourriture par an soit 113 kilogrammes par personne».