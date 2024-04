Les ravages du gaspillage alimentaire, selon le PNUE

Alors que dans le monde, 783 millions de personnes souffrent de la faim, les ménages ont jeté, en 2022, l’équivalent d’un milliard de repas chaque jour, indique le rapport 2024 du PNUE, qui y présente son «indice du gaspillage alimentaire».

Le Maroc n’échappe pas à cette tendance, explique Les Inspirations Éco de ce mardi 2 avril 2024. Les ménages marocains ont ainsi gaspillé 4,3 millions de tonnes de nourriture en 2022, soit une moyenne de 113 kg par habitant en 2022 (contre 3,3 millions en 2021, soit 91 kg de nourriture gâchée par habitant).

Selon Les Inspirations Éco, «au Maroc, le gaspillage alimentaire est en nette augmentation, d’un million de tonnes, comparativement avec les estimations faites dans les deux précédents rapports du PNUE. La moyenne nationale a évolué de 22 kg par habitant, selon le rapport 2024 sur l’indice de gaspillage alimentaire du PNUE».

En Afrique du Nord, c’est l’Égypte qui gaspille le plus de nourriture, avec 18 millions de tonnes de nourriture jetées par an (172 kg par habitant). Ce pays est directement suivi par l’Algérie, alors que qu’en Tunisie, on jette 2,1 millions de tonnes de nourriture (à raison de 172 kg par habitant). La Libye gaspille quant à elle en moyenne 572.937 tonnes de nourriture chaque année (à raison de 84 kg par habitant).

Le quotidien précise que «les résultats de ce rapport confirment que contrairement aux idées reçues, le gaspillage alimentaire n’est pas seulement un problème de pays riches, puisque les niveaux de gaspillage alimentaire des ménages diffèrent des niveaux moyens observés pour les pays à revenu élevé, moyen supérieur et moyen inférieur de seulement 7 kg par habitant».

Cependant, les pays dont le climat est caractérisé par de plus fortes chaleurs semblent générer davantage de déchets alimentaires par habitant, ce qui pourrait s’expliquer par une plus grande consommation d’aliments frais, et donc en grande partie non comestibles, ainsi que par des délais de péremption plus courts.

Par ailleurs, en plus du gaspillage des ménages, qui représentent près de 60% des déchets alimentaires dans le monde, les services de restauration sont, quant à eux, responsables de 28% de ce gaspillage, et la planète doit près de 12% de ces gâchis de nourriture aux commerces de détail.