Casablanca: construction d’un nouveau réservoir d’eau potable à Hay Hassani

La ville de Casablanca poursuit ses efforts afin de réduire sa dépendance du bassin d’Oum Er-Rbia pour l’approvisionnement en eau potable de sa zone Ouest en eau potable, en s’orientant davantage vers le bassin de Bouregreg.

Ainsi, après une première tranche, qualifiée d’urgente, déjà achevée et entrée en service avant l’été 2024, et qui a permis d’approvisionner les quartiers Errahma, Ouled Azzouz et Dar Bouazza, une seconde est en cours. Elle consiste à connecter, sur une longueur de 14 kilomètres, le réservoir existant de Bouskoura à celui de Hay Hassani, actuellement en construction, d’une capacité de 70.000 mètres cubes.

«Les travaux sont bien avancés dans la réalisation de ce projet stratégique», affirme, dans une déclaration pour Le360, Yahya Tuirtou, chef du service travaux réseaux d’eau potable à la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat.

Réalisation d’un réservoir d’eau potable à Hay Hassani. (K.Sebbar/Le360).

Le même responsable ajoute que ce projet de connexion aux canalisations en provenance de Bouregreg contient deux autres réservoirs actuellement en construction: le réservoir d’Errahma, d’une capacité de 20.000 mètres cubes, et celui de Dar Bouazza, d’une capacité de 25.000 mètres cubes.