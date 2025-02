Le sud de Casablanca désormais alimenté en eau potable dessalée depuis la station de Jorf Lasfar

La station de dessalement de Jorf Lasfar alimente en eau potable la ville d'El Jadida et sa région, et désormais la zone Sud de Casablanca.

Après avoir assuré l’approvisionnement en eau potable dessalée des villes de Safi et El Jadida depuis plus d’un an, OCP Green Water étend son engagement en faveur de la sécurisation des ressources en eau en contribuant, depuis le 19 octobre 2024, à l’alimentation en eau dessalée de Casablanca Sud.

Cette étape est le résultat d’une nouvelle unité de dessalement dédiée à Casablanca, réalisée sur le site OCP de Jorf Lasfar, avec une capacité initiale de 20 Mm3/an en octobre 2024. «Grâce à une gestion de projet agile et intégré et une mise en œuvre accélérée en mode «fast track», cette capacité a été progressivement portée à 60 Mm3/an dès la fin décembre 2024», indique le groupe OCP dans un communiqué. Cette montée en puissance permet aujourd’hui de couvrir plus d’un quart des besoins en eau potable de la ville, garantissant ainsi un accès renforcé et pérenne à cette ressource essentielle.

Le projet repose sur des technologies de pointe comprenant une station de dessalement d’OCP Green Water, située sur le site d’OCP de Jorf Lasfar, une station de pompage et une conduite de 54,5 km, réalisées par les autorités publiques, qui relient l’installation à la station du barrage de Daourate. Cette dernière joue un rôle clé en assurant notamment l’alimentation en eau potable de Casablanca Sud, répondant ainsi aux besoins croissants de la population.

Dans une démarche d’optimisation des ressources et de réduction de l’empreinte environnementale, le projet intègre un système innovant de recyclage de l’eau de mer utilisée pour le dessalement, ajoute la même source. Ce procédé repose sur une synergie industrielle avec l’unité de production du site OCP de Jorf Lasfar, permettant de réutiliser ces eaux et d’optimiser ainsi l’usage des ressources hydriques.