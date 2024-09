Agadir: en images, les unités mobiles de dessalement continuent d’approvisionner les douars en eau potable

Abdallah Sahraoui, directeur général adjoint de la régie autonome multiservices d’Agadir, a expliqué que dans le cadre des directives royales relatives à la préservation des ressources en eau, l’État a réalisé d’importants investissements dans ce domaine à travers le premier programme d’urgence lié à l’achèvement de 26 unités mobiles de dessalement d’eau de mer et de puits salés à l’échelle nationale, dont 8 stations dans la région de Souss-Massa.

Dans un échange avec Le360, notre interlocuteur explique que les travaux de construction de ces stations dans la région de Souss-Massa ont été réalisés et leur exploitation a d’ores et déjà commencé, puisqu’elles produisent actuellement 70 litres par seconde, soit environ 5.000 mètres cubes par jour, destinés aux douars qui souffrent d’une pénurie d’eau.

Quant au second programme, il vise, selon ce responsable, la création de 203 unités mobiles à travers le Royaume, dont 24 dans la région de Souss-Massa, précisant que deux d’entre elles ont été achevées et la troisième est en phase de livraison pour produire environ 7,5 millions de mètres cubes par an. Au niveau national, la capacité de production totale atteindra 33 millions de mètres cubes par an.

De son côté, Saad Wadi, responsable à l’entreprise chargée de construire des usines mobiles de dessalement d’eau dans la région de Souss-Massa, a indiqué que la station, actuellement située dans les environs de Tamri au niveau de la route nationale n°1 entre Agadir et Essaouira, à environ 60 kilomètres de la capitale du Souss, produit actuellement 5 litres par seconde et fonctionne sur la base de l’osmose inverse.

Et de conclure qu’après l’étape susmentionnée, le processus de dessalement débute avant l’acheminement de l’eau au moyen de camions-citernes vers les douars ciblés, notant que cette station est en activité depuis environ un an et qu’elle devrait être munie d’un réseau de distribution d’eau potable et d’un réseau électrique.