Dessalement solaire d’eau saumâtre: le français Osmosun lance son unité à Guelmim-Oued Noun

Le groupe français Osmosun, spécialisé dans les solutions de dessalement d’eau de mer et d’eau saumâtre par énergie solaire, vient de mettre en service son unité de dessalement solaire dans la région de Guelmim-Oued Noun, pour le compte de l’entreprise franco-marocaine Sand To Green. Cette dernière développe plusieurs projets d’agroforesterie dans des oasis des provinces du Sud, pour rendre fertiles des terres désertiques.

Cette installation est la première du genre développée au Maroc par Osmosun MA, co-entreprise créée en octobre 2023 par Osmosun avec le groupe marocain PCS. Elle dispose d’une capacité de production quotidienne de 140 m3 d’eau douce par jour, captée dans des nappes souterraines d’eau saumâtre.

Une fois traitée, cette eau irriguera 31 hectares de plantations de figuiers, de grenadiers et de caroubiers, de géranium et de romarin. «En complément, une expérimentation de la gestion des saumures est également en cours, via la plantation de 7 hectares de plantes halophytes, de plantes de fourrage et d’arbres», précise l’entreprise.

Lire aussi : Dessalement de l’eau de mer: le groupe français Osmosun crée une co-entreprise au Maroc

«Le Maroc est confronté à une intense crise de l’eau et les besoins sont immenses. En conciliant nos savoir-faire avec le groupe PCS, nous allions compréhension des problématiques terrain et solution bas carbone, ce qui permet de répondre rapidement à cette problématique cruciale qu’est un accès durable à l’eau potable», a déclaré Quentin Ragetly, PDG d’Osmosun, cité par le communiqué du groupe.