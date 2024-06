Station de dessalement de Casablanca: Acciona obtient 62 millions d’euros auprès de deux établissements financiers espagnols

Les représentants de CaixaBank, de Cofides, de Green of Africa et d'Acciona, lors de la signature des accords de financement, le 17 juin 2024 à Madrid, en Espagne.

Acciona décroche un nouveau financement pour la construction de la station de dessalement de l’eau de mer de Casablanca. La banque espagnole CaixaBank et la Société espagnole de financement du développement (COFIDES), relevant du ministère espagnol de l’Économie, du Commerce et des Affaires, viennent d’accorder au groupe deux prêts de 31 millions d’euros chacun, soit un montant total de 62 millions d’euros. Présente au Maroc depuis 2009, CaixaBank y compte trois bureaux à Casablanca, Tanger et Agadir.

«Ce projet, auquel participe Acciona, contribuera à lutter contre la pénurie d’eau et les effets du changement climatique. Il est donc très gratifiant d’accompagner l’entreprise dans cette opération», a déclaré le directeur général du département d’investissement de la COFIDES, Miguel Angel Ladero, précisant que «le Maroc est pays d’une grande importance stratégique qui offre de multiples opportunités pour réaliser des investissements».

Un investissement de 6,5 milliards de dirhams

Ce nouveau financement s’ajoute au prêt de 250 millions d’euros approuvé en janvier dernier par le gouvernement espagnol au profit d’une filiale d’Acciona, afin de financer la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance de la future station de dessalement de l’eau de mer de Casablanca. Soit une enveloppe globale de 312 millions d’euros pour le groupe espagnol.

La future station casablancaise sera développée par le consortium composé d’Acciona, Green of Africa et Afriquia Gaz, pour un investissement global de 6,5 milliards de dirhams. Elle sera exploitée à travers une concession de 30 ans, dans le cadre d’un partenariat public-privé avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

L’usine, dont les travaux ont été officiellement lancés le 10 juin par le prince héritier Moulay El Hassan, pourra traiter, à partir de fin 2026, jusqu’à 548.000 m3 d’eau par jour, capacité extensible à 822.000 m3 par jour à partir de la mi-2028. Cette production permettra de répondre à la forte demande dans les villes de Settat, Berrechid, Bir Jdid et les régions avoisinantes.