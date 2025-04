4.000 collaborateurs en vue: Intelcia prend ses quartiers en Égypte

Le groupe marocain Intelcia, acteur majeur de l’externalisation des services, poursuit sa stratégie d’expansion internationale avec l’inauguration de son nouveau siège régional au sein de l’Ivory Business Park, à Sheikh Zayed City, dans le gouvernorat de Gizeh. Cette implantation consolide la présence du groupe au Moyen-Orient et symbolise une avancée stratégique dans la conquête des marchés anglophones, indique le magazine Challenge.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence du Amr Talaat, ministre égyptien des Communications et des Technologies de l’information, aux côtés de figures de l’écosystème numérique local et des dirigeants d’Intelcia, dont Karim Bernoussi, PDG et co-fondateur, et Mohamed Slimani, directeur général des ventes et CEO des marchés anglophones.

Installé en Égypte depuis 2021, Intelcia y enregistre une croissance soutenue. Avec déjà 1.300 collaborateurs sur place, le groupe ambitionne de tripler ses effectifs pour atteindre 4.000 employés d’ici 2026, répartis sur quatre sites au Caire et à Alexandrie, dont deux seront opérationnels dans les deux prochaines années, lit-on.

L’Égypte s’affirme comme un hub stratégique grâce à son vivier de compétences dans les technologies de l’information, sa proximité culturelle avec les marchés du Golfe, et sa situation géographique qui permet une couverture fluide de plusieurs fuseaux horaires.

Intelcia Égypte déploie déjà des services multilingues dans sept langues et assure un delivery performant vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord. Ce positionnement renforce l’ambition du groupe: devenir un acteur global incontournable dans le secteur des centres de contacts.

Présent dans 19 pays à travers l’Europe, l’Afrique et les Amériques, Intelcia poursuit une trajectoire de croissance impressionnante. Son chiffre d’affaires a presque quadruplé en cinq ans, avec pour cap les 1 milliard d’euros et une place dans le top 10 mondial du secteur. Forte de ses 40.000 collaborateurs, l’entreprise confirme son ADN international et son agilité à s’adapter aux dynamiques régionales.

En avril 2024, Intelcia a également inauguré un nouveau siège à Lisbonne, confirmant son ancrage dans le monde lusophone. Entrée au Portugal en 2019 avec seulement 50 employés, la filiale locale compte aujourd’hui 7.000 collaborateurs sur 13 sites, issus de 41 nationalités différentes. Un succès retentissant que le groupe ambitionne de répliquer au Brésil, où il s’est implanté début 2024 pour renforcer son dispositif sur le continent sud-américain.

Sur le marché français, Intelcia occupe désormais la troisième place selon le dernier baromètre du SP2C, organisme de référence du secteur. Une performance construite au fil des années grâce à une politique d’expansion continue: au cours des six derniers mois, de nouvelles plateformes ont vu le jour, notamment en Tunisie. À Tunis Lac, un site de 6.000 m² a été lancé.