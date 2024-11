Outsourcing: les grandes ambitions du marocain Intelcia

Intelcia, le groupe de relation client fondé par les Marocains Karim Bernoussi et Youssef El Aoufir, poursuit son expansion. Après le Brésil, l’opérateur a ouvert des filiales en Tunisie, en Égypte et au Portugal. En cinq ans, son chiffre d’affaires a presque quadruplé, et Intelcia vise désormais le milliard d’euros en 2025, annonce Challenge.

Créée il y a 24 ans, la startup, qui compte désormais 200 employés, est aujourd’hui présente dans 19 pays et compte 40.000 collaborateurs.

Fin avril dernier, elle a d’ailleurs lancé un nouveau siège à Lisbonne. «Depuis son arrivée au Portugal en février 2019, Intelcia a connu une expansion fulgurante, passant de 50 employés à 4.800 en une seule année, puis à 6 000 en 2021 et atteignant aujourd’hui 7.000 collaborateurs répartis sur 13 sites, représentant 41 nationalités», écrit-on.

L’outsourceur marocain accorde une grande importance au marché lusophone, ce qui s’est traduit par une implantation en début d’année au Brésil.

Son ambition: reproduire le succès qu’Intelcia a connu sur le marché français depuis 2011.

Aujourd’hui, l’entreprise occupe la troisième place en France dans son secteur d’activité, selon le dernier rapport du SP2C, baromètre de référence des centres de contacts externalisés.

«Au cours des six derniers mois, Intelcia a poursuivi son expansion internationale avec l’ouverture de plateformes en Tunisie et en Égypte. À Tunis Lac, le groupe a installé une nouvelle plateforme de 6.000 m², tandis qu’au Caire, un centre offrant des services en anglais, italien et allemand, a été inauguré avec 800 postes de travail», écrit-on encore.

Ces deux projets, représentant des investissements de plusieurs millions d’euros, visent à moderniser les infrastructures et soutenir la croissance du groupe auprès de nouveaux clients.

Implanté dans 19 pays, répartis en Europe (France, Portugal, Espagne, Roumanie, Royaume-Uni), en Afrique (Maroc, Tunisie, Égypte, Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire, Madagascar, Maurice) et en Amérique (États-Unis, Colombie, République Dominicaine, Chili, Brésil), le groupe a pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros, et de figurer dans le top dix mondial de sa catégorie.