Gros changement à l’aéroport Mohammed V: suppression des dispositifs d’inspection aux différents points d’entrée, un accès plus fluide pour les voyageurs

Les voyageurs empruntant l’aéroport Mohammed V de Casablanca peuvent désormais y accéder plus rapidement par l’ensemble des points d’entrée de l’aéroport. «Cette avancée a été rendue possible grâce à la mobilisation des différentes autorités en charge de la sécurité aéroportuaire, notamment le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), et la Gendarmerie royale. Leur coordination a permis de repenser le dispositif de contrôle tout en maintenant des normes de sécurité strictes», souligne l’Office national des aéroports (ONDA).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie «Aéroports 2030», qui vise notamment à moderniser et à optimiser l’expérience des passagers à travers plusieurs axes, dont la fluidité des contrôles, le confort des installations et l’innovation technologique.

Ce nouveau dispositif sera progressivement déployé dans les autres aéroports du Royaume, à commencer par l’aéroport de Marrakech dans les tous prochains jours, précise l’ONDA.

D’autres mesures viendront très prochainement renforcer cette dynamique, toujours dans l’objectif d’améliorer l’expérience des voyageurs et de faire des aéroports marocains des références en matière d’efficacité et de qualité de service.