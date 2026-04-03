Carburant: les professionnels de la pêche exigent le retour au plafonnement des prix

Les acteurs de la pêche maritime à Tanger ont saisi le chef du gouvernement par l’intermédiaire de leur chambre professionnelle locale, sollicitant une action rapide afin d’instaurer un plafonnement des prix des carburants. Cette requête intervient dans un contexte de hausse continue des prix des produits pétroliers, en particulier le gazole, qui fragilise l’ensemble de la filière.

Dans sa correspondance, la chambre professionnelle dresse un constat alarmant: le secteur traverse une période critique, relaie Al Akhbar du week-end (4 et 5 avril). L’augmentation des prix des carburants représentent un fardeau financier considérable pour les opérateurs. Le coût des sorties en mer a ainsi atteint des niveaux sans précédent, compromettant sévèrement la rentabilité économique de l’activité.

Selon les indicateurs disponibles, cette dégradation laisse présager l’immobilisation de certains bateaux et la réduction du nombre de jours de navigation. De telles perspectives menacent à la fois le revenu quotidien des pêcheurs et l’approvisionnement national en produits de la mer. La chambre professionnelle met en garde: «Si la situation persiste sans une intervention gouvernementale urgente, elle pourrait engendrer une crise profonde, mettant en péril la continuité du secteur et altérant les équilibres économiques et sociaux qui lui sont associés».

Dans ce contexte, les professionnels appellent les pouvoirs publics à adopter une série de mesures immédiates, au premier rang desquelles figure le plafonnement des prix des carburants. Ils demandent l’allègement des coûts d’exploitation, ainsi que l’ouverture d’un dialogue sérieux et responsable avec les représentants de la filière, en vue de dégager des solutions durables. Ils insistent sur le fait que leurs revendications s’inscrivent dans une logique de préservation de la continuité de l’activité de la pêche maritime, de stabilisation de milliers d’emplois et de renforcement de la souveraineté alimentaire nationale face aux défis actuels.

Par ailleurs, des données récentes soulignent que l’identité halieutique des côtes méditerranéennes est menacée d’effacement au profit du tourisme, note Al Akhbar. Compte tenu des risques avérés de raréfaction des poissons dans la région, une orientation vers la mise en œuvre de mesures de protection biologique se dessine dans la plupart des ports du nord du Maroc. Des rapports scientifiques font en effet état d’un épuisement inquiétant des ressources, de Tanger à Al Hoceïma.