Drame à Fès: l’effondrement d’un immeuble fait 4 morts et 6 blessés (bilan provisoire)

​Nuit blanche et d’angoisse dans le quartier Ain Nokbi, relevant de la circonscription de Jnan El Ouard à Fès. Un immeuble s’est brutalement effondré, surprenant les habitants dans leur sommeil. Selon les premières données recoupées, la catastrophe a coûté la vie à quatre personnes: une femme et un enfant, tandis que six autres ont été blessées et évacuées en urgence vers l’hôpital El Ghassani.

​Aussitôt alertées, les autorités locales, les brigades de la Protection civile, de la Sûreté nationale et des Forces auxiliaires se sont déployées en masse sur les lieux. Un périmètre de sécurité a été établi autour du site, accompagné de l’évacuation préventive des habitations adjacentes afin de parer à tout risque d’effet boule de neige sur un tissu urbain déjà fragilisé.

​Témoignant de la gravité de la situation, le wali de la région de Fès-Meknès, Khalid Ait Taleb, accompagné du préfet de police de Fès et de plusieurs hauts responsables territoriaux, s’est rendu sur place pour superviser les opérations de sauvetage. Les équipes de secours, appuyées par des brigades cynophiles et des équipements de détection thermique, poursuivent un travail de fouille minutieux dans l’espoir de localiser des rescapés piégés sous les gravats.

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Selon une source à la préfecture de Fès, l’immeuble sinistré était formellement répertorié comme un édifice menaçant ruine. Des notifications officielles d’évacuation avaient d’ailleurs été signifiées à ses occupants en raison des risques structurels majeurs qu’il présentait.

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​Alors qu’une profonde vague d’émotion et de stupeur traverse le quartier, les autorités judiciaires et administratives compétentes ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes du drame et établir les responsabilités, dans l’attente d’un bilan définitif.