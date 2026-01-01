Société

Marrakech: effondrement d’un immeuble en construction, aucun blessé ni décès à déplorer

Vue de l’immeuble de cinq étages en construction qui s’est effondré, jeudi à l’aube, dans le quartier de l’Hivernage à Marrakech.

Un immeuble de cinq étages en construction s’est totalement effondré, jeudi à l’aube à Marrakech. Grâce à une évacuation préventive menée dans la nuit par les autorités locales et sécuritaires, aucun blessé ni décès n’est à déplorer. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes de l’incident.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/01/2026 à 19h05

Un immeuble de cinq étages en construction s’est entièrement effondré aux premières heures de ce jeudi, dans le quartier de l’Hivernage, sans faire de blessés ni de morts, ont indiqué les autorités locales de la préfecture de Marrakech.

L’incident a provoqué également l’effondrement partiel du bâtiment adjacent à l’immeuble, précise-t-on de même source.

Lire aussi : Effondrement de deux bâtiments à Fès: 22 morts, 16 blessés et des négligences qui interrogent

Après avoir été alertées de l’existence de fissures dans l’immeuble en question, les autorités locales et sécuritaires étaient intervenues, dans la nuit du mercredi 31 décembre, pour évacuer cet édifice ainsi que les magasins et les bâtiments avoisinants et sécuriser leur périmètre, rappelle-t-on.

Une enquête a été ouverte à ce sujet par les autorités concernées, sous la supervision du parquet compétent, alors que les parties compétentes ont entamé les démarches administratives et techniques en vigueur afin d’élucider les circonstances de cet incident et établir les responsabilités, après l’achèvement de toutes les procédures, conformément aux lois en vigueur.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/01/2026 à 19h05
#effondrement#immeuble#construction#Marrakech

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Effondrement d’un immeuble à Fès: chronique d’un drame annoncé, les survivants racontent

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: effondrement d’un immeuble au quartier Mers Sultan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Effondrement de cinq maisons dans la médina de Marrakech: les habitants appellent à l’aide

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Effondrement de l’immeuble de Bourgogne: une enquête pour des soupçons d’infractions urbanistiques

Articles les plus lus

1
Sahara: Abdelmadjid Tebboune s’enfonce dans le déni
2
Barrages: 537 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 39,2%
3
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
4
Regragui et la théorie du bouc émissaire
5
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
6
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
7
Carburants: le gasoil sous les 10 dirhams pour la première fois depuis 2021
8
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
Revues de presse

Voir plus