Effondrement de cinq maisons dans la médina de Marrakech: les habitants appellent à l’aide

Le quartier Sidi Ben Slimane, situé dans la médina de Marrakech, a été secoué aux premières heures de ce lundi 24 février par l’effondrement de cinq maisons dans le Derb Qaâ Essour. Cet incident a causé d’importants dégâts matériels aux biens des habitants, mais heureusement, aucune perte humaine n’a été enregistrée.

L’effondrement a également entraîné la fermeture des accès menant aux maisons avoisinantes, isolant ainsi certaines familles dans leurs logements. Face à cette situation, les sinistrés appellent les autorités à intervenir en urgence pour mettre fin à leur isolement et leur permettre de récupérer leurs biens et effets personnels, en attendant des solutions adaptées.

Ahmed Bouderkha, l’une des victimes de cet effondrement, témoigne: «Nous avons vécu une nuit d’horreur. Ce qu’il s’est passé était très dur à vivre. Chaque maison est constituée de cinq à six membres. Cela fait un moment que nous avions alerté les autorités sur le délabrement avancé de ces bâtiments. Mais heureusement, nous ne déplorons pas de perte humaine, seulement beaucoup de dégâts matériels. Ici, l’accès est difficile, et nous attendons qu’on vienne nous aider à récupérer nos affaires».

Cet événement remet sur le tapis la problématique des bâtiments menaçant ruine dans la médina de Marrakech, une menace constante pour les habitants et qui nécessite des mesures préventives afin de protéger les vies et les biens.

Les autorités locales et les équipes de la protection civile se sont activées immédiatement sur les lieux après l’effondrement. La zone a été sécurisée et des mesures ont été prises pour assurer la sécurité des résidents. Cependant, les appels se multiplient pour une intervention rapide des instances concernées afin de limiter les dégâts et de venir en aide aux personnes affectées.