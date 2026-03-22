Tétouan: effondrement partiel de l’ancien siège de la municipalité, forte mobilisation des autorités

Un aperçu de l’effondrement de larges parties de l’ancien siège de la municipalité à Tanger. (S.Kadry/Le360)

Une situation d’alerte maximale a été déclenchée, dimanche 22 mars 2026 à Tétouan, à la suite de l’effondrement de larges parties de l’ancien siège de la municipalité, connu localement sous le nom d’«Al Azhar». L’incident a également touché l’ancienne gare routière avoisinante.

Dès les premières minutes suivant l’incident qui s’est produit aux alentours de neuf heures du matin, les autorités locales et les services de sécurité se sont mobilisés pour sécuriser les lieux. Un périmètre a été mis en place autour du bâtiment, avec l’installation de barrières métalliques et la fermeture totale de plusieurs artères et ruelles du centre-ville.

Cette fermeture préventive s’explique par les risques élevés d’effondrements supplémentaires, tant au niveau de l’édifice sinistré que des constructions voisines. La zone concernée, très fréquentée, a ainsi été totalement vidée de toute circulation.

Diapo L’effondrement de l’ancien siège de la municipalité à Tanger. (S.Kadry/Le360)

L’effondrement est survenu dans un contexte marqué par une succession de chutes de structures accompagnées de fissures et de graves dégradations à l’intérieur des bureaux du bâtiment.

Construit en 1946 sous le protectorat, cet édifice historique constitue l’un des repères architecturaux emblématiques de la ville, ce qui confère à l’incident une dimension patrimoniale en plus de son caractère sécuritaire.

Des causes encore à déterminer

Selon des sources concordantes, les fortes précipitations pourraient être à l’origine de cet effondrement. Ces intempéries auraient fragilisé les structures déjà vétustes de l’ancienne gare routière et du bâtiment communal.

Il est à rappeler que le siège de la municipalité avait été évacué de ses fonctionnaires à la mi-Ramadan, une décision qui semble aujourd’hui avoir permis d’éviter un bilan humain potentiellement dramatique.

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Sur le terrain, les équipes de la protection civile procèdent à des opérations de reconnaissance minutieuses afin de s’assurer de l’absence de victimes ou de personnes coincées sous les décombres. Les autorités, redoutant d’éventuels effondrements supplémentaires, mènent des opérations de surveillance et de sécurisation qui devraient se poursuivre dans les jours à venir.

Des commissions techniques spécialisées devraient être dépêchées pour mener des expertises approfondies. Leur mission consistera à déterminer avec précision les causes de l’effondrement et à évaluer les risques pesant sur les bâtiments environnants.

Le spectre des bâtiments menaçant ruine de nouveau posé

Ces investigations permettront également de définir les mesures urgentes à prendre pour prévenir tout nouvel incident similaire, notamment dans les zones urbaines caractérisées par un bâti ancien.

Par ailleurs, un climat de vigilance et d’inquiétude s’est installé parmi les habitants du quartier. De nombreux curieux se sont rassemblés à proximité du site pour suivre l’évolution de la situation, avant d’être dispersés par les forces de l’ordre afin de garantir leur sécurité et de faciliter l’intervention des secours.

Au-delà du cas de Tétouan, cet événement remet sur la table la problématique récurrente des constructions vétustes et menaçant ruine dans plusieurs villes marocaines.