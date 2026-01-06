Société

Effondrement d’une maison à Rabat: «L’évaluation de l’état du bâti n’a pas connu de suite», assure un riverain

Vue de l'immeuble qui s'est écroulé à Rabat le 5 janvier dans le quartier Ksar Labhar. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 06/01/2026 à 14h24

VidéoÀ Rabat, l’effondrement d’une construction ancienne a tragiquement coûté la vie à deux personnes et fait plusieurs blessés. Ce nouvel épisode met en exergue la vulnérabilité de certaines zones anciennes de la ville et pose, une fois encore, la question du contrôle et de la sécurisation des habitats vieillissants.

Deux personnes ont perdu la vie, samedi 5 janvier vers 15h, à la suite de l’effondrement d’une ancienne bâtisse située dans le quartier Ksar Labhar, relevant de l’arrondissement d’Al Akkari à Rabat, a confirmé une source sûre à notre média. Le sinistre s’est produit au niveau d’un petit immeuble à ossature fragile, dont l’état de dégradation avait récemment fait l’objet d’une inspection technique.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, les deux victimes — un homme âgé et un jeune adulte — ne résidaient pas dans le quartier et se trouvaient à proximité immédiate du bâtiment au moment de l’effondrement. Par ailleurs, quatre personnes présentes à l’intérieur de l’immeuble ont été blessées, dont une femme victime d’une fracture, indiquent des riverains.

Le bâtiment concerné est décrit comme un ancien immeuble du quartier, composé d’un rez-de-chaussée à usage commercial et de deux petits niveaux occupés par une même famille. «Il y a environ quatre mois, une commission s’était déplacée pour examiner plusieurs habitations menaçant ruine. Certaines d’entre elles avaient été démolies après notification aux occupants, mais le suivi n’a pas été systématique. Les fortes pluies récentes ont probablement accéléré la dégradation de la structure», témoigne Hassan Baraa, habitant du quartier.

Plusieurs constructions de la zone d’Al Akkari sont connues pour leur vétusté et leur non-conformité aux normes actuelles de sécurité du bâti, soulignent des résidents. À la suite de l’incident, une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent afin d’établir les causes de l’effondrement et de déterminer les responsabilités éventuelles.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 06/01/2026 à 14h24
#Rabat#bâtiment#effondrement#victimes#Urbanisme

LEs contenus liés

Société

Rabat: deux morts et quatre blessés dans l'effondrement partiel d'un immeuble

Société

Bâtiments menaçant ruine: Adib Benbrahim fait le point à la Chambre des représentants

Politique

Maisons menaçant ruine: une responsabilité partagée entre l'État et les communes

Société

Casablanca: deux morts dans l'effondrement d'une maison menaçant ruine

