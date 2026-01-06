Société

Rabat: deux morts et quatre blessés dans l’effondrement partiel d’un immeuble

Deux personnes sont morts et quatre autres ont été blessées dans l'effondrement partiel d’un immeuble du quartier Akkari à Rabat.

Deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans l’effondrement partiel d’un immeuble du quartier Akkari à Rabat, lundi 5 janvier.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/01/2026 à 10h13

Un bilan tragique fait état de deux décès et quatre blessés suite à l’effondrement partiel d’un édifice survenu lundi dernier dans le quartier Akkari, à Rabat. Aussitôt informées de l’incident, les autorités locales et de sécurité, ainsi que les services de la Protection civile, se sont rendus sur place pour entreprendre les opérations de recherche et de sauvetage et prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la sécurisation du périmètre autour du bâtiment partiellement effondré et des immeubles avoisinants.

Les blessés ont été rapidement transportés à l’hôpital pour y recevoir les examens et les soins nécessaires.

De même, une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du Parquet, afin de déterminer les circonstances de l’incident.

