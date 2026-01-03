Société

Casablanca: effondrement d’un immeuble à Derb Sultan, des dégâts matériels mais aucune perte humaine à déplorer

Un immeuble ancien du quartier Deb Sultan, à Casablanca, s'est effondré ce 3 janvier 2026. (S.Belghiti/Le360)

Par Ryme Bousfiha et Sifeddine Belghiti
Le 03/01/2026 à 13h29

VidéoUn immeuble ancien s’est effondré ce samedi 3 janvier 2026 en début de matinée sur le boulevard Al Fida, dans le quartier Derb Sultan à Casablanca. Survenu heureusement sans faire de victimes, l’incident a néanmoins provoqué d’importants dégâts matériels et ravivé les inquiétudes récurrentes autour des bâtiments menaçant ruine dans la capitale économique.

Dès les premières heures de ce samedi 3 janvier, les habitants du quartier Derb Sultan ont été réveillés par le bruit sourd de l’effondrement soudain d’un immeuble ancien, situé sur un axe très fréquenté: le boulevard Al Fida. Par chance, aucun habitant ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment au moment du drame.

Selon les premières informations recueillies sur place, l’effondrement n’a fait aucune victime, l’immeuble n’étant plus habité. Les commerces du rez-de-chaussée — deux magasins de prêt-à-porter ainsi qu’une boutique de téléphonie et d’accessoires mobiles — étaient également vides au moment des faits. Aucun commerçant ni client ne se trouvait sur place, évitant ainsi un bilan humain plus lourd.

En revanche, l’incident a provoqué d’importants dégâts matériels. Outre les trois locaux commerciaux, une voiture stationnée à proximité immédiate de l’immeuble a été endommagée par la chute des gravats. La façade et la structure du bâtiment se sont totalement affaissées, laissant un amas de débris sur la chaussée et perturbant la circulation.

Un immeuble ancien s'est effondré ce 3 janvier 2026 au quartier Derb Sultan à Casablanca. Uniquement des dégâts matériels à signaler. (S.Belghiti/Le360)

Alertées, les autorités locales, les éléments de la protection civile et les forces de l’ordre se sont rapidement rendus sur les lieux. Le périmètre a été immédiatement bouclé afin de sécuriser les abords et d’écarter tout risque supplémentaire. Des opérations de reconnaissance ont été menées pour s’assurer de l’absence de personnes sous les décombres et vérifier l’état de solidité des immeubles voisins.

Lire aussi : Marrakech: effondrement d’un immeuble en construction, aucun blessé ni décès à déplorer

Cet incident remet une nouvelle fois en lumière la problématique récurrente des immeubles menaçant ruine à Casablanca. L’arrondissement Al Fida–Mers Sultan compte parmi les secteurs les plus touchés, aux côtés de l’ancienne médina. À chaque épisode de pluies, les habitants de ces quartiers vivent dans la crainte d’un effondrement soudain, appelant les autorités à accélérer les opérations de recensement, de réhabilitation et de relogement afin de prévenir de nouveaux drames.

Par Ryme Bousfiha et Sifeddine Belghiti
Le 03/01/2026 à 13h29
#effondrement#bâtiment#Accident#Casablanca#Mers Sultan#magasins#autorités locales

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Effondrement de deux bâtiments à Fès: 22 morts, 16 blessés et des négligences qui interrogent

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Effondrement de cinq maisons dans la médina de Marrakech: les habitants appellent à l’aide

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Effondrement de l’immeuble de Bourgogne: une enquête pour des soupçons d’infractions urbanistiques

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: effondrement d’un immeuble au quartier Mers Sultan

Articles les plus lus

1
Mondial 2030: Marca à la découverte du futur stade Hassan II, sérieux rival du Santiago Bernabéu
2
Karima Khatim, l’élue «100% Algérie» qui veut gouverner en France
3
Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue
4
La Grande Mosquée de Paris: un siècle… et tous les droits?
5
Réglementation des changes: dotation pour voyages, e-commerce, export-import… ce qui change dès janvier 2026
6
Si vous roulez en Espagne, le gyrophare désormais obligatoire à partir de ce 1er janvier 2026
7
Sahara: Abdelmadjid Tebboune s’enfonce dans le déni
8
Barrages: 537 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 39,2%
Revues de presse

Voir plus