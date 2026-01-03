Casablanca: effondrement d’un immeuble à Derb Sultan, des dégâts matériels mais aucune perte humaine à déplorer

Dès les premières heures de ce samedi 3 janvier, les habitants du quartier Derb Sultan ont été réveillés par le bruit sourd de l’effondrement soudain d’un immeuble ancien, situé sur un axe très fréquenté: le boulevard Al Fida. Par chance, aucun habitant ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment au moment du drame.

Selon les premières informations recueillies sur place, l’effondrement n’a fait aucune victime, l’immeuble n’étant plus habité. Les commerces du rez-de-chaussée — deux magasins de prêt-à-porter ainsi qu’une boutique de téléphonie et d’accessoires mobiles — étaient également vides au moment des faits. Aucun commerçant ni client ne se trouvait sur place, évitant ainsi un bilan humain plus lourd.

En revanche, l’incident a provoqué d’importants dégâts matériels. Outre les trois locaux commerciaux, une voiture stationnée à proximité immédiate de l’immeuble a été endommagée par la chute des gravats. La façade et la structure du bâtiment se sont totalement affaissées, laissant un amas de débris sur la chaussée et perturbant la circulation.

Un immeuble ancien s'est effondré ce 3 janvier 2026 au quartier Derb Sultan à Casablanca. Uniquement des dégâts matériels à signaler. (S.Belghiti/Le360)

Alertées, les autorités locales, les éléments de la protection civile et les forces de l’ordre se sont rapidement rendus sur les lieux. Le périmètre a été immédiatement bouclé afin de sécuriser les abords et d’écarter tout risque supplémentaire. Des opérations de reconnaissance ont été menées pour s’assurer de l’absence de personnes sous les décombres et vérifier l’état de solidité des immeubles voisins.

Lire aussi : Marrakech: effondrement d’un immeuble en construction, aucun blessé ni décès à déplorer

Cet incident remet une nouvelle fois en lumière la problématique récurrente des immeubles menaçant ruine à Casablanca. L’arrondissement Al Fida–Mers Sultan compte parmi les secteurs les plus touchés, aux côtés de l’ancienne médina. À chaque épisode de pluies, les habitants de ces quartiers vivent dans la crainte d’un effondrement soudain, appelant les autorités à accélérer les opérations de recensement, de réhabilitation et de relogement afin de prévenir de nouveaux drames.