Casablanca: deux morts dans l’effondrement d’une maison menaçant ruine

Amas de gravats et de débris après l’effondrement d’une maison de quatre étages à Derb Rmad, dans l’ancienne médina de Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

Les autorités locales de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa ont annoncé que deux personnes ont perdu la vie et deux autres ont été blessées à des degrés divers, ce mercredi matin, dans l’effondrement d’une maison de quatre étages à Derb Rmad dans l’ancienne médina de Casablanca.

Dès qu’elles ont été informées de l’incident, les autorités locales et les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux afin de lancer les opérations de sauvetage, de recherche et de sécurisation du périmètre.

Selon les autorités locales, la maison effondrée figurait sur la liste des constructions menacées d’écroulement. Faisant l’objet d’un ordre d’évacuation depuis 2012, la plupart des résidents avaient accepté de partir. Cependant, malgré les tentatives des autorités pour garantir leur sécurité, certains occupants avaient refusé de quitter les lieux.

Les blessés ont été transférés au centre hospitalier régional Moulay Youssef pour recevoir les soins nécessaires. Le parquet compétent a été informé de l’accident afin d’ouvrir une enquête judiciaire sur les circonstances du drame.