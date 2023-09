Les FAR et la protection civile à l’œuvre à Talat N’Yacoub, au plus près de l’épicentre du séisme

Les Forces armées royales et les éléments de la Protection civile poursuivent leur mobilisation à Talat N’Yacoub, commune rurale relevant de la province d’Al Haouz.

À 100 km de Marrakech se trouve la commune rurale de Talat N’Yacoub, qui s’est transformée en un amas de gravats. Le séisme du vendredi 8 septembre, qui a frappé la région d’Al Haouz et plusieurs villes du Maroc, a détruit la plupart des maisons construites en pierre. Le village se trouve à seulement 10 km d’Ighil, l’épicentre du puissant séisme.

Interrogé par Le360, Abderrahim Id Salem, un habitant de Talat N’Yacoub, exprime sa gratitude envers les FAR et les autorités impliquées dans les opérations de sauvetage. «Nous appelons les autorités locales à accélérer la cadence pour inhumer les cadavres, dont certains sont en décomposition», ajoute-t-il.

«Nous sommes à 10 kilomètres de la commune d’Ighil, l’épicentre du séisme. Plusieurs personnes se trouvent toujours sous les débris. Mon frère est sous les décombres depuis trois jours. D’autres douars attendent toujours les équipes de secours», alerte un autre rescapé, visiblement en état de choc.

Un autre affirme que les routes sont toujours bloquées suite à des éboulements massifs, rendant très difficile l’accès à des hameaux situés en hauteur.

Un autre habitant lance un cri du cœur: «Le séisme a réduit plusieurs douars en ruines. Les habitants dorment dehors et n’ont pas de quoi manger. Nous appelons les autorités et les bénévoles à aider les habitants et sauver les survivants.»