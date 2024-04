Intempéries dans le Nord: le bilan des interventions de la Protection civile

Dans le cadre d’une réponse coordonnée aux pluies torrentielles qui se sont abattues de la matinée du dimanche 31 mars jusqu’à l’aube de ce lundi 1er avril, entraînant la fermeture de routes et l’augmentation du niveau des oueds dans la région Nord du pays, les équipes de la Protection civile et les autorités locales ont mené plus de 150 opérations d’intervention. Ces efforts ont ciblé diverses localités et quartiers des trois villes, où de graves inondations ont été signalées.

Dans le détail, des inondations conséquentes ont été rapportées près de la commune rurale de Sahtryene, au sud de Tétouan, le long de la route vers Tanger, mobilisant une réaction rapide pour l’évacuation de résidents isolés par l’eau.

Selon les données obtenues par Le360, les interventions des éléments de la Protection civile ont inclus une dizaine de missions de sauvetage, au bénéfice de 23 individus et de plusieurs animaux, dont 6 vaches, moutons et chèvres, pris au piège dans une étable submergée. De plus, cinq véhicules ont été déplacés vers une zone sûre.

La ville de Martil a également souffert de l’élévation du niveau de son Oued, nécessitant l’assistance de la Protection civile pour faciliter le passage dans des rues et ruelles inondées. À Tanger, les fortes pluies ont causé des inondations étendues et la diffusion d’odeurs désagréables, conséquence directe de l’engorgement des systèmes d’évacuation. Plusieurs mesures ont été prises pour réduire le niveau d’eau dans les quartiers de Mesnana, Hay Al Ousra, El Aouama et Bni Makada, ainsi que sur la route de Rabat.

À Larache, environ 13 interventions ont été nécessaires pour parer aux conséquences des précipitations sur les habitations et les infrastructures. Des techniques sophistiquées ont été utilisées pour extraire l’eau accumulée, permettant de restaurer la normalité dans plusieurs zones affectées, y compris dans le secteur industriel, touché par des infiltrations d’eau.