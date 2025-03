Tanger: mobilisation de la Protection civile face à la tempête «Jana»

Dès l’aube, sous la supervision des autorités locales et régionales, des dizaines d’agents de la Protection civile ont été déployés sur le terrain, ce samedi 8 mars à Tanger. Dotées de camions spécialement équipés et de véhicules d’intervention, les équipes ont investi plusieurs points névralgiques de Tanger, notamment la place de la Médina et la route de Rabat, ainsi que les zones d’El Aouama, Bni Makada et Mghogha. Dans les quartiers sujets aux inondations, comme Bir Chiffa et El Majd, des équipements de pompage et de drainage ont été installés en prévision d’éventuelles crues.

À Tanger, la protection civile se mobilise, ce samedi 8 mars 2025, face à la tempête Jana. (S.Kadry/Le360). le360

En parallèle, une cellule de crise a été activée au siège de la préfecture de la région. Placée sous la direction de Younes Tazi, wali de la région Tanger-Tétouan, elle regroupe les représentants des autorités locales, des forces de sécurité (Direction générale de la sûreté nationale, Gendarmerie royale et Forces auxiliaires) et des services techniques d’Amendis, société délégataire en charge de la gestion de l’eau et de l’assainissement. Objectif: assurer une veille permanente et coordonner les interventions en cas de montée critique des eaux.

Lire aussi : Tanger sous l’eau: inondations et crues paralysent plusieurs quartiers

Cette mobilisation exceptionnelle s’inscrit dans le cadre d’un plan de prévention mis en place après la réception d’un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance rouge émis par la Direction générale de la météorologie.

Avec l’arrivée imminente de la tempête Jana et l’annonce de fortes précipitations dans la région, Tanger se prépare à faire face aux intempéries et à limiter les risques pour ses habitants et ses infrastructures. Les autorités appellent d’ailleurs la population à la vigilance et recommandent d’éviter les déplacements dans les zones à risque.