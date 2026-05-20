Teleperformance: Mouay Hafid Elalamy lance un plan de redressement ambitieux

Après une année 2025 marquée par des «chocs externes sans précédent», notamment l’essor de l’intelligence artificielle générative et la volatilité des marchés, comme aux États-Unis, Teleperformance, numéro un mondial de la relation client, tente de retrouver le chemin de la croissance. «Disruptions géopolitiques, accélération technologique, arbitrages économiques plus contraints : ce contexte a mis à l’épreuve l’ensemble de notre secteur», a souligné Moulay Hafid Elalamy dans le rapport annuel du groupe, repris par le magazine Jeune Afrique.

Malgré ces défis, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros en 2025, en légère baisse de 0,7% à données publiées, mais en progression de 1,3% à données comparables, hors effet d’hyperinflation. «Les tensions géopolitiques actuelles au Moyen-Orient et une tension accrue sur les prix» ont cependant pesé sur les revenus du premier trimestre 2026, entraînant un recul de 2,2%.

Le cours de l’action repart à la hausse. Après avoir atteint un plancher historique de 45 euros en mars 2026 (contre 400 euros en janvier 2022), le titre de Teleperformance a repris des couleurs depuis l’annonce de l’opération de Moulay Hafid Elalamy. Il est passé de 51 euros le 2 mars à 75,19 euros le 19 mai. Dans ce contexte, la banque d’affaires Goldman Sachs a relevé son objectif de cours à 67 euros, contre 60 euros auparavant.

Pour redresser la barre, une nouvelle équipe dirigeante a été mise en place en mars 2026. Le fondateur Daniel Julien et le directeur général délégué Thomas Mackenbrock ont quitté leurs postes. À leur place, Jorge Amar, expert en intelligence artificielle et ancien senior partner de McKinsey, a été nommé directeur général. Sa mission, lit-on dans Jeune Afrique: piloter la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du groupe, baptisée «Future forward».

Ce plan vise à réaliser 100 millions d’euros d’économies grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle dans un programme d’efficacité interne. Il prévoit également le lancement de «plus de 150 initiatives liées aux offres et à leur commercialisation», ainsi que «plus de 90 initiatives d’efficacité opérationnelle». «Une revue stratégique du portefeuille d’activités est également au programme», écrit Jeune Afrique.

Avec cette nouvelle gouvernance et son rôle central en tant que président et premier actionnaire, Moulay Hafid Elalamy et son groupe Saham sont désormais au cœur de la transformation de Teleperformance. «Nous sommes déterminés à repositionner le groupe sur la voie de la croissance durable», a-t-il déclaré. Les prochains mois seront décisifs pour évaluer l’efficacité de cette stratégie et la capacité du géant de l’outsourcing à s’adapter à un environnement en pleine mutation.