Qui est Philippe Lalliot, confirmé ambassadeur de France au Maroc?

C’est confirmé. Un décret publié au Journal officiel le 15 mai 2026 a officialisé la nomination de Philippe Lalliot au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume du Maroc. Cette désignation marque une nouvelle étape dans la carrière de ce diplomate chevronné, jusqu’ici directeur du Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. À Rabat, il succède à Christophe Lecourtier, dans un contexte de consolidation du rapprochement diplomatique entre Paris et Rabat.

Diplomate de carrière et pur produit de la haute fonction publique, son parcours suit les grandes étapes de la haute administration française. Après des études universitaires à la Sorbonne puis à Sciences Po, il intègre l’École nationale d’administration avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères. Une trajectoire classique pour les grands commis de l’État, qui lui permet d’acquérir très tôt une solide maîtrise des mécanismes diplomatiques français.

Sa carrière internationale débute en 2001 lorsqu’il est nommé premier secrétaire à l’ambassade de France aux États-Unis. Une première expérience américaine qui sera suivie, entre 2009 et 2012, par la direction du Consulat général de France à New York. Entre 2012 et 2015, Philippe Lalliot représente ensuite la France auprès de l’UNESCO en qualité d’ambassadeur. Dans cette enceinte multilatérale, il participe aux débats liés à la protection du patrimoine mondial, à l’éducation et à la liberté d’expression. Il poursuit ensuite sa carrière diplomatique aux Pays-Bas entre 2015 et 2018, avant d’être nommé ambassadeur au Sénégal et en Gambie de 2019 à 2023.

Depuis août 2023, il dirige le Centre de crise et de soutien (CDCS), structure clé du Quai d’Orsay chargée de la protection des ressortissants français à l’étranger et de la coordination des opérations humanitaires.

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À 58 ans, Philippe Lalliot apparaît comme un profil technique, discret et pragmatique et devrait constituer un atout pour accompagner la nouvelle phase des relations franco-marocaines.

Philippe Lalliot succède à Christophe Lecourtier, qui a quitté ses fonctions à Rabat pour prendre la direction générale du groupe Agence française de développement (AFD), fonction qu’il occupe depuis le 11 mai 2026.

Arrivé au Maroc fin 2022 dans un climat de fortes tensions diplomatiques entre Rabat et Rabat, Christophe Lecourtier aura contribué au réchauffement des relations bilatérales. Ancien directeur général de Business France, il s’est imposé comme l’un des principaux artisans du rapprochement entre les deux pays, notamment après l’évolution de la position française sur la question du Sahara marocain et sa reconnaissance de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud.

Très présent sur le terrain, multipliant les initiatives politiques, économiques et culturelles, Lecourtier a incarné une diplomatie de proximité et de dialogue, au point d’être considéré comme l’un des ambassadeurs français les plus influents de ces dernières années dans le Royaume. Sa nomination à la tête de l’AFD vient consacrer un parcours diplomatique salué aussi bien à Rabat qu’à Paris.