Nouveau siège de la DGSN: un édifice sécuritaire ultra-moderne

La DGSN a un nouveau siège, dont l’édification est à l’image d’une institution sécuritaire moderne, qui ne cesse de s’adapter aux bouleversements rapides, en vue de répondre aux défis du nouveau monde où les technologies modernes et le numérique sont devenus des outils sécuritaires décisifs pour assurer la protection des citoyennes et des citoyens.

Dans son édition du mercredi 20 mai, le quotidien arabophone Assabah considère ainsi que le nouveau siège de la DGSN, inauguré dimanche dernier, est l’un «des plus grands projets sécuritaires et administratifs qui témoignent des changements profonds qu’a connus l’appareil sécuritaire marocain ces dernières années».

Cet édifice imposant allie l’usage des technologies dernier cri, la portée institutionnelle et la symbolique historique. En effet, le nouveau siège de la DGSN n’est pas un simple bâtiment administratif, mais une vaste cité intégrée qui reflète parfaitement la politique que ne cesse de piloter Abdellatif Hammouchi dans le cadre de la modernisation de l’appareil sécuritaire, comme le démontre l’envergure des équipements dont est doté le nouvel édifice. En particulier, la salle de surveillance par caméras de la majeure partie des grandes villes du Royaume. Cette réalisation permet de détecter, en direct, le moindre comportement ou incident suspect mettant en danger la sécurité publique et d’intervenir rapidement.

À elle seule, écrit Assabah, «cette salle, dotée de dizaines de caméras, a transformé le temps en facteur décisif et l’information en outil d’anticipation permettant la coordination des interventions sécuritaires en un temps record. Cela démontre que l’appareil sécuritaire est entré de plain-pied dans l’ère de l’intelligence technologique, qui permet de collecter les données et de les analyser à la seconde près».

Les ressources humaines étant toujours au fronton des préoccupations d’Abdellatif Hammouchi, le nouveau siège a été équipé d’importants moyens techniques à même d’aider les femmes et les hommes de la sûreté nationale à accomplir leurs missions dans les meilleures conditions. Une salle de sport, avec des équipements modernes, va également permettre au personnel de la sûreté d’entretenir en permanence sa forme physique et psychologique.

Et last but not least, le musée de la DGSN permettra aux visiteurs de faire un voyage à travers l’histoire de l’appareil sécuritaire depuis sa création, il y a 70 ans, et de découvrir comment cette institution-clé a accompagné les évolutions politiques et socio-économiques du Maroc indépendant.