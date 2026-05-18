Le Maroc et le Liberia signent un mémorandum d’entente pour consolider leur coopération sécuritaire

Lors de la signature du mémorandum d’entente entre Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST et le directeur général de la Police nationale de la République du Liberia, Gregory Coleman.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a signé un mémorandum d’entente avec le directeur général de la Police nationale de la République du Liberia, Gregory Coleman, dans le but de renforcer et de consolider la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Cette convention a été signée ce lundi 18 mai 2026, lors de la septième édition des Journées portes ouvertes de la Sûreté nationale, organisée dans la capitale, Rabat.

La signature de ce mémorandum d’entente bilatéral entre le Royaume du Maroc et la République du Liberia s’inscrit dans la volonté commune des deux parties de renforcer les relations d’amitié, la coopération technique et le partenariat opérationnel entre les services de police des deux pays. Elle témoigne également de leur conviction que la coopération sécuritaire constitue le fondement essentiel pour consolider la sécurité commune.

Ce mémorandum vise à établir un cadre solide pour la coopération policière, permettant de lutter contre la criminalité transfrontalière sous toutes ses formes, ainsi que contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Cela se fera notamment par l’échange d’informations, l’assistance technique, la coopération opérationnelle et le renforcement des capacités des agents des dispositifs sécuritaires.

Ce mémorandum permettra également d’élargir les domaines de la coopération policière entre les deux pays, en incluant la coordination des efforts et des plans d’action dans les domaines de l’immigration et de la police aux frontières, ainsi que dans les champs de la police scientifique et technique, de la formation policière et du développement des programmes de formation pour renforcer les compétences des personnels de sécurité.

La signature de ce nouveau mémorandum d’entente en matière de coopération sécuritaire souligne l’importance de renforcer les partenariats sécuritaires sur le continent africain, garantissant ainsi le renforcement de la coopération Sud-Sud. Elle reflète également la volonté de la Direction générale de la Sûreté nationale de s’ouvrir à de nouveaux partenaires régionaux et internationaux pour consolider le modèle sécuritaire marocain.