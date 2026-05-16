Transfert des ferrailleurs de Salmia vers Médiouna: les contours d’une opération à fort impact urbain et économique

Lors de l’opération d’évacuation des ferrailleurs de Salmia, lancée à la mi-avril 2026, dans un contexte marqué par l’incertitude et le manque de visibilité sur les modalités de relocalisation.

Un climat de confusion entoure l’opération de relocalisation des ferrailleurs de Salmia, marquée par des informations contradictoires et un manque de visibilité sur les modalités de transfert. Entre incertitudes sur les nouveaux emplacements, absence de communication claire et inquiétudes quant aux conditions d’exercice de leur activité, de nombreux commerçants disent ne pas savoir à quoi s’en tenir. Cette situation alimente tensions et incompréhensions, alors même que l’opération est censée mettre fin à une problématique urbaine persistante, tout en garantissant une transition organisée pour les professionnels concernés.

Lors de son passage à l’émission Grand Format Le360, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, s’est longuement attardée sur les contours de ce dossier sensible, qui a fortement mobilisé l’attention ces dernières semaines.

D’emblée, elle a inscrit cette opération dans le cadre du plan d’action communal, précisant que la réflexion engagée vise à créer des zones économiques modernes, structurées et conformes aux standards actuels. L’objectif, selon elle, est de permettre à ces activités de se poursuivre dans de meilleures conditions, au sein d’espaces spécifiquement conçus pour ce type d’usage, en tenant compte des besoins des professionnels comme de ceux des usagers.

Avec le projet de construction du stade de Tessema, la question de la ferraille de Salmia a pris une dimension d’urgence. La maire rappelle que cette activité est implantée de longue date, avec une première structuration remontant aux années 1980, à la suite d’un déplacement interne de commerçants au sein du quartier de Sidi Othmane. Des autorisations temporaires d’exploitation avaient alors été accordées, favorisant progressivement l’installation et l’expansion du site.

Au fil du temps, celui-ci s’est considérablement développé pour regrouper aujourd’hui près de 900 commerces et ateliers. Il constitue ainsi un véritable pôle économique, mais aussi un espace nécessitant une restructuration en profondeur.

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Face à cette situation, deux impératifs se sont imposés simultanément: libérer le foncier nécessaire à l’extension du stade Tessema, tout en proposant une solution de relogement digne et fonctionnelle aux acteurs de la ferraille de Salmia. Cette opération s’inscrit également dans une vision plus large visant à développer des zones économiques organisées.

Dans ce cadre, la commune a procédé à l’acquisition d’un foncier d’environ 265 hectares destiné à accueillir plusieurs projets structurants, dont une partie sera consacrée au futur Centre d’enfouissement et de valorisation des déchets (CEV).

L’approche retenue consiste à accompagner l’évolution de ces zones informelles vers des espaces plus structurés, modernes et adaptés aux réalités économiques de la ville. Il ne s’agit pas de supprimer l’activité existante, mais de la requalifier et de la transférer vers un site plus approprié.

Sur les 265 hectares acquis, une vingtaine d’hectares ont été réservés à la relocalisation des ferrailleurs de Salmia. Le site retenu se situe dans la zone de Mejjatia (Médiouna), le long de la route de Taddart (Hachmi El Filali), bénéficiant ainsi d’une accessibilité et d’une desserte routière jugées favorables.

Une convention a été préparée pour assurer la viabilisation du site, incluant la voirie, les raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité, ainsi que les aménagements de base. L’objectif est de rendre le terrain pleinement opérationnel avant le transfert des activités.

Avec l’appui du ministère de l’Industrie et du Commerce et de la région Casablanca-Settat, les travaux de mise à niveau devraient permettre d’engager rapidement la relocalisation et d’organiser progressivement l’installation des opérateurs.

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Le calendrier demeure toutefois conditionné à l’achèvement des travaux de viabilisation. Une fois la convention finalisée et les aménagements réalisés, le transfert pourra être engagé.

Parallèlement, un travail de recensement des bénéficiaires a été mené afin de mieux structurer le projet. La diversité des activités exercées a permis de définir des critères d’attribution des futurs locaux, en fonction des besoins réels des opérateurs.

Le nouveau site intégrera également des espaces de services et d’accompagnement économique, ainsi que des équipements tels que des restaurants et des banques.

En outre, une réflexion est en cours pour l’acquisition de terrains supplémentaires en vue d’y implanter une unité industrielle dédiée au démantèlement et au recyclage des véhicules hors d’usage, un secteur encore peu structuré à l’échelle nationale.

«لافيراي» السالمية

La requalification de la zone de la ferraille de Salmia s’est ainsi imposée comme une nécessité. Engagé depuis environ deux ans, ce dossier a fait l’objet, selon la maire, d’une démarche de concertation avec les opérateurs afin de cerner leurs besoins et contraintes. Ce travail a progressivement conduit à privilégier une solution fondée sur la structuration et l’organisation de l’activité, à travers l’aménagement de terrains mieux adaptés. Aujourd’hui, le foncier nécessaire a été identifié et sécurisé.

L’ambition affichée est notamment de créer, pour la première fois, une zone dédiée au recyclage et au démantèlement des véhicules hors d’usage.

Initialement, l’urgence portait sur un déplacement rapide, en raison du lancement des travaux du stade de Tessema sur le site actuel. Ce terrain, appartenant à la collectivité, comprenait notamment un stade et un complexe équestre, qui ont été démolis pour libérer l’espace nécessaire au démarrage du chantier, en attendant la finalisation du site de relocalisation.

Notons enfin, et c’est une bonne nouvelle, qu’une convention adoptée par le Conseil de la ville lors de la session de mai prévoit la mobilisation d’environ 75 millions de dirhams afin d’accélérer la viabilisation et l’équipement du nouveau site des ferrailleurs à Mejjatia, dans la province de Médiouna, et de le doter des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de leur activité.