Carburants: le prix de l’essence bondit de 50 centimes le litre dès le 16 mai

Le prix de l’essence repart à la hausse. Les distributeurs pétroliers appliquent une révision à la hausse de 50 centimes le litre à compter du 16 mai à minuit.

Cette révision intervient deux semaines seulement après le mouvement inverse. Le 1er mai, les prix avaient reculé, avec une baisse d’un dirham sur le gasoil, ramené à environ 14,50 dirhams le litre dans le centre de Casablanca, et d’environ 1,10 dirham sur l’essence, descendue à quelque 14,40 dirhams le litre.

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La nouvelle hausse porte ainsi l’essence aux alentours de 14,90 dirhams le litre, effaçant en partie le repli enregistré en début de mois. Ce relèvement des prix coïncide avec l’appel du Conseil de la concurrence à repenser les mécanismes de fixation des prix, avec l’objectif de mettre fin aux révisions collectives bimensuelles.

Le régulateur considère que cette synchronisation des ajustements tarifaires constitue une anomalie dans un marché censé être concurrentiel. Il appelle les opérateurs à abandonner cette périodicité fixe au profit de politiques de prix propres à chaque entreprise, afin de renforcer la concurrence et de favoriser des ajustements plus réactifs au bénéfice des consommateurs.