Baisse des prix des carburants: voici les nouveaux tarifs affichés ce vendredi dans le centre de Casablanca

Comme nous le rapportions dans un précédent article, les distributeurs pétroliers ont appliqué une réduction à compter du vendredi 1er mai. Celle-ci atteint 1 dirham par litre pour le gasoil et 1,10 dirham pour l’essence. Il s’agit de la première baisse enregistrée depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient fin février dernier, qui avait fortement tiré les prix vers le haut. Sur les trois derniers mois, le gasoil avait ainsi cumulé une hausse de plus de 4,70 dirhams par litre, tandis que l’essence avait progressé d’environ 3 dirhams.

Une tournée effectuée ce vendredi dans le centre de la capitale économique montre que la majorité des opérateurs ont rapidement répercuté cette baisse sur leurs affichages. Les écarts entre enseignes restent toutefois limités. Le gasoil est ainsi proposé à partir de 14,47 dirhams le litre chez Winxo, contre 14,50 dirhams chez Afriquia et Petromin Oils.

Pour l’essence, les prix suivent la même tendance. Winxo affiche 14,37 dirhams le litre, tandis que Petromin Oils et Afriquia se situent à 14,40 dirhams.

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Certaines stations accusent toutefois un léger retard dans la mise à jour de leurs tarifs. C’est notamment le cas de Shell, dont plusieurs totems affichent encore les anciens prix, soit 15,50 dirhams pour le gasoil et 15,51 dirhams pour l’essence.

Cette baisse intervient dans un contexte de pression croissante du Conseil de la concurrence, qui appelle à une réforme du système de fixation des prix. Le régulateur critique notamment les révisions collectives opérées tous les quinze jours, jugées peu compatibles avec les règles d’un marché réellement concurrentiel. Il encourage ainsi les distributeurs à adopter des politiques tarifaires indépendantes et plus flexibles, afin de favoriser une concurrence accrue et des ajustements plus rapides au bénéfice des consommateurs.

Après plusieurs mois de flambée, cette détente des prix, bien que modérée, est donc perçue comme un premier signal d’accalmie pour les usagers. Reste à savoir si cette tendance pourra se confirmer dans les semaines à venir.