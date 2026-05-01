Parlement panafricain: une élection sous tension, un test de vérité pour l’institution

Les élections d’avril 2026 au sein du Pan-African Parliament n’ont pas seulement désigné un président. Elles ont exposé, de manière presque brutale, les fragilités d’un système procédural encore insuffisamment structuré. Ce qui s’est joué n’est pas simplement une compétition électorale, mais une mise à l’épreuve des règles elles-mêmes, et à travers elles, de la crédibilité de l’institution.

Car la légitimité d’un processus ne se décrète pas par l’annonce d’un résultat. Elle se construit, pas à pas, dans le respect des règles, la transparence des procédures et l’équité des conditions. Lorsque ces éléments sont fragilisés, même subtilement, c’est l’ensemble de l’édifice institutionnel qui s’en trouve affecté.

La présidence du Parlement panafricain ne relève pas du protocole. Elle incarne une orientation, une ambition, une capacité à transformer un espace de parole en levier d’action. Dans un contexte continental marqué par des défis majeurs et des ambitions fortes, qu’il s’agisse de l’Agenda 2063 ou de l’intégration économique africaine, la question n’est plus de savoir si le Parlement doit évoluer, mais comment et à quel rythme.

C’est dans cette perspective qu’une candidature marocaine a été portée, avec une ligne claire: faire passer l’institution «de la parole à l’action». Une démarche assumée, tournée vers l’efficacité, la crédibilité et l’impact. Non pas pour contester des équilibres, mais pour répondre à une exigence croissante de résultats.

La campagne s’est inscrite dans cette logique. Structurée, cohérente, sans excès ni surenchère, elle a privilégié le dialogue, la clarté des positions et la constance du message. Elle a reposé sur une conviction simple: les institutions se renforcent par la qualité des idées, pas par l’intensité des rapports de force.

«Clarifier le fonctionnement des caucus, encadrer les modalités de décision, garantir la neutralité des procédures: autant de conditions indispensables pour préserver la confiance et renforcer l’autorité de l’institution»

C’est précisément sur ce dernier point que le processus a connu un basculement. Le 28 avril, le caucus d’Afrique du Nord n’a pas réussi à dégager un consensus. Une telle situation n’a rien d’exceptionnel. Elle constitue même, dans toute démocratie parlementaire, un moment normal de confrontation constructive. Mais ce moment appelle une réponse: approfondir le dialogue, créer les conditions d’un compromis, et non précipiter la décision.

Le choix qui a été fait le 29 avril va dans une autre direction. En l’absence de cadre procédural clair, le recours immédiat au vote s’est imposé, sans que les voies du consensus aient été réellement explorées. Plus préoccupant encore, ce vote s’est appuyé sur une majorité simple dont le fondement juridique reste, à ce jour, difficilement défendable.

Plusieurs pratiques observées au cours de ce processus s’écartent clairement des standards attendus en matière de transparence et de rigueur. Le rôle de l’administration, notamment dans l’orientation des travaux, a franchi une ligne de sensibilité institutionnelle. La gestion du temps, marquée par des prolongations non formalisées, et certaines incohérences relevées dans les opérations de vote, notamment dans le décompte des suffrages, viennent renforcer ce constat.

Pris isolément, ces éléments pourraient être relativisés. Pris ensemble, ils dessinent un problème systémique. Et c’est précisément là que réside l’enjeu. Une institution ne vacille pas sous le poids des divergences politiques. Elle s’affaiblit lorsque ses règles deviennent flexibles, interprétables, ou, pire, contournables.

Il serait naïf, toutefois, d’ignorer la dimension politique de cette séquence. Les alignements préexistants, les stratégies implicites et les rapports de force ont joué un rôle déterminant. Mais c’est précisément dans ces contextes que la solidité des règles doit servir de garde-fou. Lorsque la procédure cesse d’encadrer le politique, elle devient un instrument entre ses mains.

Le résultat de cette élection est établi. Il appartient au cadre formel de l’institution. Mais la question centrale demeure: un résultat suffit-il à garantir la légitimité d’un processus? L’expérience de cette séquence invite à une réponse nuancée. Car la légitimité ne repose pas uniquement sur l’issue, mais sur la crédibilité du chemin qui y conduit.

Ce qui s’est joué en avril 2026 doit être pris pour ce qu’il est: un signal. Un signal que le Parlement panafricain ne peut ignorer. La consolidation de ses règles n’est plus une option, mais une nécessité. Clarifier le fonctionnement des caucus, encadrer les modalités de décision, garantir la neutralité des procédures: autant de conditions indispensables pour préserver la confiance et renforcer l’autorité de l’institution.

Au fond, l’enjeu dépasse largement une élection. Il touche à la capacité du Parlement panafricain à incarner les principes qu’il promeut: transparence, équité et responsabilité. Une institution ne se juge pas seulement à ce qu’elle décide, mais à la manière dont elle décide.

Et c’est peut-être là la leçon essentielle de cette séquence: la crédibilité ne se proclame pas, elle se construit. Et elle se construit, avant tout, par le respect rigoureux des règles.