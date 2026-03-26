Guerre contre l’Iran: vers la fin de l’ancien Moyen-Orient? Et après?

La guerre en cours contre l’Iran ne constitue pas un épisode de plus dans l’histoire tourmentée du Moyen-Orient. Elle marque, plus profondément, la fin d’un système régional qui, malgré ses tensions, avait produit une forme d’équilibre instable depuis plusieurs décennies.

Ce système reposait sur une architecture implicite: une confrontation indirecte, des guerres par procuration et une dissuasion mutuelle entre acteurs étatiques et non étatiques. L’Iran projetait sa puissance à travers des relais régionaux. Ses adversaires répondaient par des stratégies d’endiguement, sans jamais franchir le seuil d’une confrontation directe et assumée.

Israël, quant à lui, refuse toujours la perspective d’un État palestinien viable et met en place un système d’oppression des plus contraignants à l’égard des Palestiniens. Parallèlement, il s’inscrit dans une posture de plus en plus belliqueuse à l’échelle régionale vis-à-vis du Liban, de la Syrie et de l’Iran, tout en menant à Gaza une réponse militaire d’une violence extrême et en poursuivant une colonisation insidieuse en Cisjordanie.

Aujourd’hui, cet ordre fragile, parfois violent, vole en éclats.

Ce à quoi nous assistons n’est pas simplement une intensification militaire, mais une mutation du mode de conflictualité. La guerre indirecte et la violence localisée cèdent la place à des formes plus ouvertes, plus risquées et potentiellement plus déstabilisatrices. Les lignes rouges, autrefois respectées, sont désormais testées, voire ignorées.

Dans ce contexte, le concept de «nouveau Moyen-Orient», souvent invoqué avec une connotation volontariste ou stratégique, apparaît largement inadapté. Ce qui émerge n’est pas un ordre nouveau, mais un désordre structurant, une phase de recomposition dont ni les contours ni les équilibres futurs ne sont encore définis.

L’un des signes les plus révélateurs de cette transformation est l’arsenalisation de l’énergie. Les attaques visant les infrastructures pétrolières et gazières, les menaces sur les routes maritimes stratégiques, notamment le détroit d’Ormuz, et les perturbations des flux énergétiques mondiaux illustrent une réalité nouvelle: l’énergie n’est plus seulement un enjeu économique. Elle est devenue un levier central de la confrontation géopolitique.

«Pour les États qui ne sont pas directement engagés dans le conflit, mais qui en subissent les effets, l’enjeu est d’adopter une posture de lucidité stratégique. Cela implique de privilégier la stabilité, de diversifier les partenariats et de s’inscrire dans une logique de long terme.»

Cette dynamique a des répercussions bien au-delà de la région. Elle affecte les marchés mondiaux, exacerbe les tensions inflationnistes et fragilise davantage un système international déjà sous pression.

Par ailleurs, les acteurs traditionnels du conflit (États, milices, alliances régionales) voient leur rôle évoluer. Certains relais historiques de l’influence iranienne apparaissent affaiblis, fragmentés ou contraints. D’autres acteurs, plus discrets mais tout aussi déterminants, émergent dans les sphères technologiques, informationnelles et économiques.

Car cette guerre se joue également sur un autre terrain. Celui de la guerre cognitive. Les récits, les perceptions, la maîtrise de l’information deviennent des instruments à part entière du conflit. Chaque acteur tente d’imposer sa lecture des événements, de légitimer ses actions et de délégitimer celles de ses adversaires.

Dans ce contexte, la question essentielle n’est pas de savoir si un «nouveau Moyen-Orient» est en train de naître, mais plutôt de comprendre quelle forme prendra la transition en cours. Sera-t-elle contenue et progressive ou au contraire chaotique et prolongée?

Pour les États qui ne sont pas directement engagés dans le conflit, mais qui en subissent les effets, l’enjeu est d’adopter une posture de lucidité stratégique. Cela implique de privilégier la stabilité, de diversifier les partenariats et de s’inscrire dans une logique de long terme, loin des réactions émotionnelles ou des alignements opportunistes.

C’est dans cette capacité à lire le monde tel qu’il est, et non tel qu’on voudrait qu’il soit, que se joue aujourd’hui la véritable souveraineté.

Le Moyen-Orient entre dans une nouvelle phase de son histoire. Mais cette phase n’a pas encore de nom. Elle n’est ni un ordre, ni un projet. Elle est, pour l’instant, une transition incertaine, dont les conséquences dépasseront largement les frontières de la région.