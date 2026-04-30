Le prince héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 31ème édition du Salon international de l’édition et du livre

L’ouverture par le prince héritier de ce Salon international est une illustration renouvelée de la haute sollicitude et bienveillance dont le Souverain ne cesse d’entourer le domaine culturel et de sa ferme volonté d’en promouvoir les différentes manifestations et expressions, avec pour principal objectif l’édification d’une société du savoir, ouverte et prospère.

Moulay El Hassan a, à cette occasion, visité plusieurs stands du Salon, dont celui de la République Française, invitée d’honneur de cette 31ème édition du SIEL, qui célèbre les liens historiques et culturels qui unissent le Maroc à ce pays ami et vient conforter la dynamique de coopération multidimensionnelle portée par le Partenariat d’exception renforcé, établi sous l’impulsion du Roi et du président Emmanuel Macron.

Le prince héritier Moulay El Hassan a également visité le stand du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que celui consacré à la thématique de cette édition, «Ibn Battuta et le récit du voyage». Il s’est aussi rendu sur les stands de l’Observatoire national des droits de l’enfant, de la Fondation Mohammed VI des personnes en situation de handicap, de la maison d’édition «Dar El Amane» et de la Palestine.

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Moulay El Hassan a par ailleurs visité les stands de l’Organisation alaouite pour la promotion des aveugles au Maroc, du groupe «Librairie des Écoles», de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, ainsi que de l’espace «Le Petit Prince».

Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communisation (Département de la Culture) en partenariat avec la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, la Région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, la 31ème édition du SIEL coïncide, cette année, avec le choix de Rabat par l’UNESCO comme Capitale mondiale du livre 2026 (avril 2026-avril 2027), une reconnaissance du riche héritage historique de cette ville et une concrétisation de la Vision Royale éclairée visant à consacrer Rabat Ville-Lumière, Capitale marocaine de la culture.

Ce Salon connaît la participation de 891 exposants, répartis entre 321 exposants directs et 570 indirects, issus du Maroc et de 60 pays arabes, africains, européens, asiatiques et américains. Un fonds documentaire riche et varié y est présenté et couvrant l’ensemble des champs de la connaissance et les différentes formes de création et de savoir, avec plus de 130.000 titres et plus de 3 millions d’exemplaires.

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Par ailleurs, cette édition, qui se tient sous le thème «Ibn Battuta et le récit du voyage», se distingue par la célébration d’Ibn Battuta, homme de savoir et grand voyageur marocain du 14ème siècle qui, à travers ses périples intemporels et exceptionnels, a porté une vision du monde fondée sur la connaissance mutuelle, la compréhension et la paix, au-delà des frontières, des cultures et des langues.

Cette édition, portée par l’attractivité internationale déjà établie du Salon, fait de Rabat-Ville Lumière, Capitale marocaine de la culture- une destination mondiale privilégiée du livre et de la pensée accueillant, dix jours durant, des acteurs du secteur, des intellectuels et des créateurs issus de divers horizons pour partager une expérience humaine où se conjuguent construction de soi et connaissance de l’autre.

Le programme culturel de cette 31ème édition sera ainsi marqué par la contribution d’un bon nombre de chercheurs et écrivains marocains et étrangers et la participation de centaines d’intervenants, à travers plusieurs colloques et conférences thématiques, soirées poétiques, rencontres directes, présentations de nouvelles publications. Un hommage sera également rendu à des figures littéraires marocaines ayant marqué de leurs empreintes l’Histoire depuis le 9e siècle.

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Les enfants ne sont pas en reste, l’Espace «Le Petit Prince», œuvre universelle de Antoine de Saint-Exupéry, proposant une programmation immersive dédiée au jeune public, pensée comme une invitation au voyage, à la découverte et à l’imaginaire.

A son arrivée, Moulay El Hassan a passé en revue un détachement de la Garde royale qui rendait les honneurs, avant d’être salué par Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communisation, Catherine Pégard, ministre de la Culture de la République française, pays invité d’honneur du Salon, et Christophe Lecourtier, ambassadeur de la République française accrédité à Rabat.

Le prince héritier a été aussi salué par Mohamed Yacoubi, Wali de la Région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Rachid El Abdi, président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, Fatiha El Moudni, présidente du Conseil communal, Abdelaziz Driouich, président du Conseil préfectoral, Adil El Atrassi, président du Conseil d’arrondissement Souissi, Salah-Eddine Abkari, Secrétaire général par intérim du département de la Culture du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Ghyslaine Derrous, Commissaire générale du SIEL.