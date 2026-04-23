SIEL 2026: Mohamed Métalsi présente «Le temps de Fès, du mythe à la métropole»

Mohamed Métalsi sera l’un des invités du Salon international de l’édition et du livre de Rabat, prévu cette année du 1er au 10 mai. Historien de l’art et spécialiste reconnu des villes islamiques, il y présentera son ouvrage «Le temps de Fès, du mythe à la métropole», publié aux Éditions Malika. La rencontre aura lieu le 4 mai à partir de 14h00 au stand du Conseil consultatif des Marocains de l’étranger (CCME), coéditeur de ce beau livre. Le photographe Jean-Claude Cintas, dont les clichés illustrent l’ouvrage, accompagnera cette présentation par la lecture de quelques extraits.

Loin de se cantonner aux récits fondateurs, souvent plus proches du mythe que de l’histoire, Mohamed Métalsi propose une lecture inédite de la métropole à travers une trilogie urbaine saisissante: le Dédale, la Grille et la Tache.

Fès, le temps de Fès: du mythe à la métropole

Il explore d’abord le Dédale de la médina millénaire, fabrique d’une mémoire intime où l’architecture du secret protège l’ordre social. Il analyse ensuite la Grille de la ville coloniale, cet espace où la rationalité géométrique moderne a tenté de dialoguer avec l’héritage marocain. Il interroge enfin la Tache, cette urbanisation contemporaine rapide et éclatée, miroir d’une société cherchant à concilier le poids de son passé avec l’urgence de son développement.

À la croisée de l’urbanisme, de l’histoire et de l’esthétique, cet ouvrage dépasse la simple monographie: c’est une méditation sur la ville comme miroir d’une société et comme manière d’habiter le temps.

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Comment saisir l’âme d’une métropole qui traverse les siècles sans jamais se figer? Fès n’est pas seulement le cœur spirituel, intellectuel et politique du Maroc; c’est un palimpseste vivant où se superposent les époques, les mémoires et les silences. Fruit de plusieurs décennies de recherches et d’une lente immersion dans la chair du territoire, cet ouvrage fondamental décrypte l’énigme d’une cité qui a su faire de sa complexité un principe d’unité.