SIEL 2026: Avant Scène remporte l’organisation avec un budget en hausse à 48,4 millions de dirhams

Pour la cinquième année consécutive, c’est Avant Scène qui assurera l’organisation du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Rabat, prévu du 1er au 10 mai 2026. L’agence de Myriam Abikzer confirme ainsi sa position dans le secteur de l’événementiel culturel au Maroc, après s’être déjà illustrée en orchestrant la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au stade Moulay Hassan de Rabat. Face à elle, Belmejdoub Events était en lice pour décrocher ce contrat.

Cette reconduction s’accompagne d’une revalorisation budgétaire significative. Selon une source du département de la Culture, Avant Scène disposera d’un budget 48,4 millions de dirhams pour cette édition, contre 45 millions pour la précédente, soit une hausse de 3,4 millions de dirhams. Une enveloppe en augmentation qui reflète l’ambition croissante du salon et les exigences d’une programmation de plus en plus étoffée, à la mesure d’un événement qui mobilise chaque année des centaines d’exposants venus de nombreux pays et attire des dizaines de milliers de visiteurs sur les dix jours que dure le salon.

Cette année, la France sera accueillie en tant qu’invité d’honneur, ce qui promet des échanges riches entre professionnels du livre des deux rives de la Méditerranée, ainsi qu’une présence éditoriale française renforcée. Parallèlement, le salon rendra hommage à Ibn Battuta, l’illustre explorateur et géographe marocain du 14e siècle, dont les récits de voyage continuent d’inspirer chercheurs et lecteurs du monde entier. Un choix symbolique fort, qui ancre cette édition dans la longue tradition intellectuelle et culturelle du Maroc.

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Le SIEL 2026 revêt par ailleurs une signification toute particulière dans le contexte de la désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre par l’UNESCO pour l’année 2026. Le ministère de la Culture s’appuiera sur cet événement comme l’un des temps forts des grandes manifestations culturelles prévues dans le cadre de cette distinction internationale, qui place la capitale marocaine sous les projecteurs du monde culturel.